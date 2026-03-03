Carlos Santana volverá a vestir el uniforme de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol, reafirmando su rol como uno de los veteranos de mayor trayectoria dentro del conjunto.

Con 16 temporadas completadas en las Grandes Ligas y a las puertas de iniciar su campaña número 17 en el Big Show, su experiencia será un activo importante para el equipo.

El bateador ambidiestro, que inició su carrera como receptor y luego se consolidó como inicialista —posición en la que incluso conquistó un Guante de Oro en 2024—, formará parte del equipo dominicano por tercera ocasión, tras haber integrado el histórico plantel campeón invicto de 2013 y la escuadra que compitió en 2017.

Santana no pudo uniformarse en la edición de 2023 debido a una lesión que le impidió integrarse al combinado nacional. Sin embargo, ahora regresa completamente recuperado y con la motivación intacta de representar nuevamente al país en el principal torneo internacional del béisbol.

"La química está buena, la actitud y la energía, eso es lo que vale", expresó Santana, refiriéndose al grupo que se coronó campeón de manera invicta en 2013 y que no era considerado favorito para ganarlo todo.

Santana ha servido como mentor para un grupo de jóvenes que integran el equipo y les ha explicado lo que se siente ganar una competencia como esta. Valoró positivamente la experiencia de disputar estos dos partidos de preparación en el país y entiende que será algo beneficioso para el grupo.

Compromiso y liderazgo en el Clásico Mundial de Béisbol

Más allá de su producción ofensiva y su defensa en la primera base, su presencia añade liderazgo y experiencia a un clubhouse que combinará juventud y veteranía. Con más de una década y media en las Mayores, su voz y recorrido se convierten en activos importantes dentro del grupo.

Además, el veterano dejó claro que está dispuesto a aportar en cualquier rol que el equipo necesite. Aunque su posición natural en la actualidad es la inicial, aseguró que podría colocarse los aperos nuevamente en caso de una situación de emergencia.

"Si se presenta la situación, yo lo hago. Por mi país hago lo que sea. Espero que no sea necesario, pero si se presenta, yo lo hago", respondió Santana a Diario Libre sobre la posibilidad de fungir como tercer receptor en caso de emergencia.

Esa disposición refleja el compromiso de un atleta que entiende la magnitud del compromiso adquirido y la responsabilidad que implica vestir el uniforme dominicano en un escenario como el Clásico Mundial.