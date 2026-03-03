DCNB y Tigres de Detroit donan utilerías a escuela Aida Cartagena Portalatín

Niños de la escuela Profesora Aida Cartagena Portalatín junto a la mascota de los Tigres de Detroit, el martes. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol en conjunto con la organización de Grandes Ligas Tigres de Detroit realizaron este martes una donación de utilerías deportivas a la escuela Profesora Aida Cartagena Portalatín del sector la Zurza, en Santo Domingo.

Los estudiantes del centro educativo pudieron escuchar las orientaciones de los jugadores dominicanos Framber Valdez, Wenceel Pérez y Thayron Liranzo, quienes instaron a los niños a hacer deportes, pero sin descuidar sus estudios.

"La escuela es muy importante, la educación es lo principal en su vida antes que cualquier cosa. Nosotros primero estudiamos y luego fuimos profesionales, así concéntrense en sus estudios y sean jóvenes de bien", expresó Valdez durante el encuentro que contó la presencia del dueño del equipo Christopher Ilitch y otros ejecutivos de Detroit.

El encargado de la Dirección Técnica de la DCNB, Diógenes de la Cruz y quien estuvo en representación del comisionado de Béisbol, Junior Noboa, valoró la disposición del equipo de los Tigres de Detroit y sus jugadores de impactar la vida de los más de 100 niños que pudieron ser agasajados.

"Para la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol que preside el exgrandesligas Junior Noboa es más que un honor estar aquí junto a la organización de Detroit inspirando a estos niños para que puedan en el mañana puedan cumplir sus sueños. Ustedes tienen la combinación perfecta que es estudiar y practicar béisbol, por si en el mañana no pueden llegar a las Grandes Ligas, puedan ser buenos profesionales en cualquier área del saber", expresó De la Cruz previo a la donación de bates, más de seis docenas de pelotas, equipos de catcher, pelotas de baloncesto, entre otras cosas.

Los valores

Por otro lado, el jardinero derecho Pérez y el lanzador Liranzo exhortaron a los niños a respetar a sus padres y maestros para su crecimiento en el futuro.

"La educación primero comienza en casa y por eso ustedes deben obedecer a sus padres y los maestros y eso les ayudará a hacer cosas grandes y ser mejores personas en la vida. Creemos que cada uno debe perseguir sus sueños así como lo hemos hecho cada uno de nosotros", expresaron Pérez y Liranzo.

De su lado, el director de la Escuela Aida Portalatín, José Luis García, agradeció a la DCNB y los Tigres de Detroit por llevar alegría a ese centro académico.

"La escuela Profesora Aida Portalatín se sienten altamente agradecidos con la Dirección del Comisionado y los Tigres de Detroit por la donación de las utilerías y el agasajo a los niños de este centro estudiantil", dijo Luis García.