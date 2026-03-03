Dominicana destroza a Detroit con munición pesada en previa al Clásico Mundial

Juan Soto termina el swing con el que disparó su cuadrangular en la cuarta entrada, el martes. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Si el equipo que llevará la República Dominicana al Clásico Mundial de Béisbol asusta por la alineación en su primer ensayo mandó una señal atemorizante a sus rivales y en un sparring contra un contrincante diseñado para regresar a playoffs el próximo curso.

La tropa quisqueyano descargó 19 imparables sobre el Quisqueya, un espectáculo ofensivo que elevó los decibelios a niveles que afectan la audición en un cuarto capítulo de remontada, con tres cuadrangulares en fila de Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero.

Con el comisionado de la MLB, Rob Manfred presente, el triunfo 12-4 sobre los Tigres de Detroit marcó el pistoletazo de salida del elenco que debuta el viernes en el Clásico ante Nicaragua.

El parque capitalino ya superó en octubre pasado los 70 años de edad, allí se ha escrito el grueso de la pelota profesional dominicana, pero la noche del tres de marzo no se borrará de la retina de quien estuvo allí, siguió el partido por televisión, la radio o la web.

Será recordada como la noche en la que una constelación de estrellas dominicanas que entre primavera y otoño iluminan el universo de las Grandes Ligas brindó un espectáculo a la altura de su estatus, uno tan especial que drenó las baterías y llenó las memorias de móviles de más de 11 mil aficionados que les costó dejar de grabar, fotografiar y stremear la fecha histórica, por más y que se trató de un partido de exhibición.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-80459-pm-c95f2d30.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-91144-pm-1fdebae9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-91130-pm-1-1dbdf28e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-81935-pm-102edf01.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-80458-pm-50f65f68.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-91132-pm-05656944.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-80504-pm-4ca10998.jpeg ‹ >

El choque

Luis Severino toleró jonrón solitario al primer bateador, Kevin McGonigle, y en el segundo capítulo el torpedero, prospecto número dos del béisbol, le pegó imparable al derecho que remolcó dos y puso el choque 3-0.

Severino hizo 40 lanzamientos y en dos episodios toleró cinco hits, dos vueltas y ponchó dos. Está programado abrir el domingo ante Países Bajos.

Pero en el tercero, Austin Wells ligó incogible productor al central y con rodado de Geraldo Perdomo y elevado de Ketel Marte la novena dominicana igualó las acciones.

La tropa de Michigan recuperó el control en el cuarto con sacrificio de Riley Green. Fue la última vez que estuvo delante.

El cuarto fue un festival ofensivo. Perdomo abrió con sencillo al derecho, Tatis Jr., logró doblete productor para la igualdad y avanzó a la antesala con línea al central de out, llegó el jonrón productor de dos de Soto, por el prado derecho que desató la locura en el estadio.

No había terminado. Tras Vladimir Guerrero Jr. fallar con línea al central, Machado le siguió con vuelacercas solitario por el central que prolongó la algarabía y Caminero consiguió el suyo como para extender la fiesta. Los tres ante el lanzallamas ponchador Brant Hurter y el marcador se colocó 8-3 a la mitad del juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-74018-pm-2b83902e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-60327-pm-b919004e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-60432-pm-52da11e9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/04/whatsapp-image-2026-03-03-at-71118-pm-581a7fb4.jpeg ‹ >

En el quinto se remató con otras tres vueltas al combinar triple de Perdomo, sencillos productores de Tatis Jr., Soto y Carlos Santana.

Pujols ya tuvo la flexibilidad para ingresar al terreno a jugadores como Jeremy Peña, Amed Rosario, Agustín Ramírez, Junior Lake, Sócrates Brito, Michael de León y Mel Rojas Jr.

Caminero se fue de 4-4

Una alineación integrada por Fernando Tatis Jr. (RF), Ketel Marte (2B), Juan Soto (LF), Vladimir Guerrero Jr. (1B), Manny Machado (3B), Junior Caminero (BD), Julio Rodríguez (CF), Austin Wells (C) y Geraldo Perdomo (SS). Caminero se fue de 4-4, 1 CE; Soto de 4-2, 3 CE; Tatis Jr. de 3-3, 2B y 2 CE; Perdomo de 3-2, 3B y 1 CE; Machado de 2-1, 1 CE, 2 CA y Carlos Santana de 2-2, 1 CE.

Por el montículo pasaron Severino (2 IP), Gregory Soto (1), Dennis Santana (0.2), Seranthony Domínguez (0.1), Carlos Estévez (1), Abner Uribe (2), Camilo Doval (1), Wandy Peralta (1) y Huáscar Brazobán (1).