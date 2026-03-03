×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clásico Mundial de Béisbol 2026
Clásico Mundial de Béisbol 2026

En juego de fogueo rumbo al Clásico Mundial, República Dominicana humilla a Detroit en el Quisqueya

La escuadra quisqueyana ganó 12 carreras por 4

    Expandir imagen
    En juego de fogueo rumbo al Clásico Mundial, República Dominicana humilla a Detroit en el Quisqueya
    El equipo dominicano derrotó a los Tigres de Detroit 12 carreras por 4. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    El equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol derrotó de una manera aplastante 12-4 a los Tigres de Detroit en el juego de exhibición celebrado la noche de este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

    Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero, en el cuarto episodio, dispararon un jonrón cada uno en un inning de cinco carreras y así balancearon la pizarra a su favor.

    Preparación del equipo dominicano para el Clásico Mundial

    Fue el primero de dos partidos contra Detroit. El segundo será este miércoles a partir de las 3:00 de la tarde en el mismo escenario.

    Esos partidos sirven de preparación para el equipo quisqueyano que competirá a partir de este viernes en el Clásico. Su primer partido será contra Nicaragua. La República Dominicana tiene como sede a Miami, Florida, Estados Unidos.

    El juego de esta noche se desarrolló a casa llena. Al final del juego hubo un despliegue de fuegos artificiales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.