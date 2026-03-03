En juego de fogueo rumbo al Clásico Mundial, República Dominicana humilla a Detroit en el Quisqueya
La escuadra quisqueyana ganó 12 carreras por 4
El equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol derrotó de una manera aplastante 12-4 a los Tigres de Detroit en el juego de exhibición celebrado la noche de este martes en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero, en el cuarto episodio, dispararon un jonrón cada uno en un inning de cinco carreras y así balancearon la pizarra a su favor.
Preparación del equipo dominicano para el Clásico Mundial
Fue el primero de dos partidos contra Detroit. El segundo será este miércoles a partir de las 3:00 de la tarde en el mismo escenario.
Esos partidos sirven de preparación para el equipo quisqueyano que competirá a partir de este viernes en el Clásico. Su primer partido será contra Nicaragua. La República Dominicana tiene como sede a Miami, Florida, Estados Unidos.
El juego de esta noche se desarrolló a casa llena. Al final del juego hubo un despliegue de fuegos artificiales.