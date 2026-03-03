Johan Rojas habría fallado una prueba de dopaje, pero apelaría

Johan Rojas, jardinero dominicano de los Filis, enfrenta una suspensión de 80 juegos por parte de las Grandes Ligas a debido a un resultado positivo en una prueba antidopaje, reportó The Athletic el martes basado en dos fuentes anónimas de la liga.

Rojas, quien está apelando los resultados de la prueba, tenía previsto competir por la República Dominicana durante el Clásico Mundial de Béisbol. Se retiró del torneo la semana pasada y el lunes el gerente general del equipo caribeño, Nelson Cruz, informó que su salida era por "asuntos personales que se conocerán más adelante".

El jugador de 25 años ingresó al campamento de entrenamiento de los Filis de Filadelfia como una idea de último momento; su lugar en la plantilla del Día Inaugural del conjunto de Pensilvania estaba en peligro. Los Filis podrían tenerlo como último jugador en la banca, pero Rojas tiene una opción de ligas menores y podría ser enviado a Triple-A Lehigh Valley para jugar regularmente.

El escenario

Ahora, es posible que no participe en partidos de temporada regular en ningún nivel hasta finales de junio, reporta The Athletic. Rojas jugó el domingo en el partido de la Liga de la Toronja con los Filis, iniciando en el jardín central contra los Yankees de Nueva York.

No se embasó y se ponchó una vez en dos apariciones al plato. Entrenó con los Filis en Clearwater el martes. Aún tiene un casillero en el vestuario del equipo.

No está claro si el equipo seguirá jugando con Rojas en partidos de exhibición mientras se desarrolla el proceso de apelación. Tiene permitido jugar.

El resultado positivo, según las fuentes, se produjo durante la temporada baja. El proceso de apelación suele ser turbio; los equipos a menudo desconocen si uno de sus jugadores está apelando el resultado de una prueba. El WBC modificó ese plazo. Además, Rojas despidió recientemente a un agente que había contratado durante la temporada baja, según las fuentes.

Para Rojas, un jugador marginal que perderá sus opciones en las ligas menores en 2027, una posible suspensión tiene consecuencias significativas. Aunque es un defensor de élite, Rojas no ha logrado consolidarse en el bate.

Fue descendido a Triple A el 1 de agosto de la temporada pasada tras batear .177/.245/.229 con un OPS de .474 en sus últimos 50 juegos, y no fue incluido en la plantilla de postemporada de los Filis debido a una lesión en la pierna. Tiene un promedio de bateo de .252/.294/.340 en 250 juegos de Grandes Ligas.