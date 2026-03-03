Manny Machado en su visita al Quisqueya: “Más emoción de la que pensaba”

Manny Machado lleva dos ediciones del Clásico Mundial de Béisbol recibiendo el apoyo masivo de los dominicanos en Miami, pero el lunes pudo darse el primer baño de masa uniformado para entrenarse.

“Estos sentimientos han comenzado más alto de lo que me esperaba. Llegar aquí y jugar ante los fanáticos que siempre me han apoyado es increíble”, dijo Machado. “Los fanáticos de aquí siempre me apoyaron desde que me hice profesional, siempre quise jugar y representar el país, no solo por mí, sino también por mi familia”.

Este martes, tendrá la primera oportunidad de jugar un partido ante el público dominicano cuando la selección nacional se enfrente a los Tigres de Detroit.

Machado, nacido en Miami hace 33 años de una pareja dominicana, cumple un sueño que le pidió su abuelo materno, vegano, de uniformarse con el equipo quisqueyano. Así lo explicó en 2017 en un artículo para el portal especializado en opiniones de atletas, The Players’ Tribune.

“Ni sé qué palabras decirle a mi abuelo (ya fallecido) por haber jugado aquí ante nuestro público en nuestro país. Que llegamos, que estamos aquí. No ha sido fácil, pero aquí estamos, sería un sueño para él y para mi familia, aquí estamos, a disfrutarlo”, explicó el conocido como Ministro de la Defensa.

Beltré lo ve cerca

En las tribunas estaba Adrián Beltré, el más reciente dominicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown (2024). Beltré estima que Machado está a ley de dos temporadas para completar las estadísticas que lo lleven al templo de los inmortales.

Un bateador de .279/.338/.486 con OPS de .824, acumula 61.7 victorias sobre nivel reemplazo (WAR).