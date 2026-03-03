Profar se enfrenta a suspensión de 162 partidos por segundo positivo a prueba

El curazoleño Jurickson Profar, bateador designado de los Bravos de Atlanta, enfrenta una suspensión de 162 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento por segunda vez en el último año, reportó el martes Jeff Passan, de ESPN citando fuentes.

Profar, de 33 años, sería el sexto jugador en recibir una suspensión de 162 juegos por uso de sustancias para mejorar el rendimiento desde que Grandes Ligas aumentó la sanción a una temporada completa para quienes la hayan infringido dos veces en 2014.

El jugador de las antillas menores perderá la totalidad de su salario de 15 millones de dólares y no podrá participar en la postemporada. Profar tampoco podrá participar en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, donde tenía previsto representar a los Países Bajos, dentro del grupo D con la República Dominicana, Israel, Nicaragua y Venezuela.

Según varios informes, Profar tiene la intención de solicitar al sindicato de jugadores de la MLB que presente una queja ante el árbitro independiente Martin F. Scheinman para apelar cualquier sanción.

La temporada 2025 también tuvo un comienzo desfavorable con la suspensión de 80 partidos de Profar el 31 de marzo por gonadotropina coriónica humana, una hormona que se produce durante el embarazo y que puede estimular la producción de testosterona.

Tras dicha suspensión, Profar declaró: "Debido a mi profundo amor y respeto por este deporte, jamás haría nada para engañarlo a sabiendas". En un comunicado, los Bravos manifestaron entonces estar "sorprendidos y extremadamente decepcionados", pero que "apoyan plenamente el programa y esperan que Jurickson aprenda de esta experiencia".

Atlanta firmó a Profar con un contrato de tres años y 42 millones de dólares el pasado enero, tras su gran temporada con los Padres de San Diego.

Su suspensión se produjo tras el cuarto partido de la temporada y, tras regresar a principios de julio, bateó .245/.353/.434 con 14 jonrones y 43 carreras impulsadas jugando en el jardín izquierdo.

Tras una cirugía de hernia deportiva en la pretemporada, se esperaba que Profar pasara a ser bateador designado y bateara en la parte superior de la alineación de los Bravos, quizás en el segundo puesto, detrás del ex Jugador Más Valioso de la Liga Nacional Ronald Acuña Jr.

Complicaciones

Si bien Atlanta tiene amplias opciones para completar su alineación (el eventual regreso del receptor Sean Murphy permitirá al actual Novato del Año, Drake Baldwin, pasar un tiempo en un rol exclusivamente de bateo), la ausencia de Profar aumenta aún más la responsabilidad de producir en el primera base Matt Olson, el tercera base Austin Riley, el segunda base Ozzie Albies, el jardinero central Michael Harris II y el agente libre Mike Yastrzemski.

Profar, quien fuera el prospecto número uno del béisbol, debutó a los 19 años con Texas y pasó más tiempo en la lista de lesionados que en el campo durante sus primeras cinco temporadas. Tras alternar entre Oakland, San Diego y Colorado, regresó a los Padres en 2024 y bateó .280/.380/.459, estableciendo mejores marcas personales en jonrones (24) y carreras impulsadas (85).

Bajan los fallos

Las suspensiones por sustancias prohibidas a jugadores de Grandes Ligas han disminuido en los últimos años, con solo dos el año pasado (Profar y el relevista de Filadelfia, José Alvarado) y cinco en los últimos tres años. El jardinero Max Kepler, agente libre, fue suspendido 80 juegos en enero por una infracción que cometió por primera vez.

El último jugador suspendido 162 juegos fue el relevista de Milwaukee, J.C. Mejía, en septiembre de 2023. Desde entonces, no ha jugado béisbol afiliado.

Otros jugadores con 162 partidos de sanción incluyen a Robinson Canó (2020), Francis Martes (2020), Marlon Byrd (2016) y Jenrry Mejía (2015), quien posteriormente dio positivo por tercera vez y sigue siendo el único jugador suspendido de por vida por infracciones relacionadas con sustancias prohibidas.

Profar tiene un año y 15 millones de dólares restantes en su contrato después de esta temporada.