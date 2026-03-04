Video| A.J. Hinch resalta ambiente "eléctrico" del Quisqueya y elogia talento del equipo dominicano

AJ Hinch conversa con la prensa luego del partido de fogueo entre los Tigres de Detroit y la República Dominicana en el estadio Quisqueya Juan Marichal ( ROMEO GONZÁLEZ/DL )

El dirigente de los Tigres de Detroit, A.J. Hinch, no escatimó en elogios tanto para el ambiente vivido en el Estadio Estadio Quisqueya Juan Marichal como para el nivel mostrado por la selección quisqueyana en el partido de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol.

¿Qué opinó A.J. Hinch sobre el ambiente y el equipo dominicano?

El estratega describió la atmósfera del encuentro como "eléctrica" y "salvaje", resaltando la energía y la pasión desplegada por los aficionados desde mucho antes del primer lanzamiento.

"Había jugado antes aquí, entonces sabía que la gente iba a estar bien involucrada en el partido", expresó Hinch a una pregunta de Diario Libre, sobre si las expectativas sobre el ambiente habían sido cumplidas.

"Había una gran anticipación por ver al equipo dominicano jugando en casa, ante su gente y su familia, sabíamos que iba a ser eléctrico", agregó.

Impacto del partido en los jóvenes prospectos de Detroit

El dirigente estadounidense valoró especialmente lo que representó el partido para varios de sus jugadores jóvenes, quienes buscan ganarse un espacio en el roster de Grandes Ligas.

"Para nuestros peloteros más jóvenes, este tipo de escenario es invaluable. Jugar en un ambiente así, con tanta intensidad y emoción, les da una perspectiva distinta de lo que significa el béisbol a nivel internacional", señaló.

Sobre el conjunto dominicano, Hinch fue enfático al calificarlo como un "equipo increíble" conformado por un "grupo élite de jugadores" de principio a fin.

"Es un roster impresionante, desde la parte alta hasta la baja. Sus lanzadores son piezas significativas para sus equipos en las Grandes Ligas, y los relevistas... uno es mejor que el otro", comentó.

Añadió que la escuadra quisqueyana mostró desde el primer momento que estaba lista para competir y demostrar su talento ante su público.

"El equipo dominicano vino preparado para exhibir su capacidad. Se notó que querían dar un buen espectáculo en casa", concluyó Hinch.

El partido no solo sirvió como preparación para el combinado caribeño de cara al Clásico, sino también como una valiosa vitrina para los prospectos de Detroit, que pudieron medir su talento en un entorno de alta intensidad, marcado por la tradición y la pasión que caracterizan al béisbol dominicano.