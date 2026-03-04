Albert Pujols asignó a Brayan Bello la responsabilidad de abrir ante Israel, en el tercer partido que tendrá el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, el lunes 9 de marzo al mediodía, en el loanDepot Park de la ciudad de Miami.

Pero antes, el derecho de los Medias Rojas tendrá la oportunidad de lanzar en su país, por primera vez como profesional desde 2018. Será la tarde de este miércoles cuando el conjunto quisqueyano cierre su serie ante los Tigres de Detroit en Santo Domingo.

Bello firmó a los 18 años en 2018 con los Medias Rojas, un año más tarde el Licey lo tomó en la décima ronda en el sorteo de novatos, pero su ascenso meteórico ha sido un obstáculo para lanzar en Lidom.

En 2024, cuando el conjunto de Boston visitó el país para una serie de dos juegos contra los Rays tampoco pudo subir al montículo.

Entonces, el conjunto de Nueva Inglaterra oficializó en la capital dominicana una extensión de seis años y 55 millones de dólares, tras un 2023 en el que tuvo foja de 11-12 con 4.24 de efectividad.

Metas y preparación de Brayan Bello para la temporada

"La mentalidad. Comencé más temprano mi trabajo físico, y para llegar en forma al Clásico y ya a principio de diciembre hacía lanzamientos y el ocho de febrero llegué al Campo de Entrenamiento en buena forma. Es un año muy especial y me he preparado para llegar a octubre en buena forma", dijo Bello.

El derecho samanense viene de alcanzar su máxima carga de trabajo, con 166.2 episodios en los que tuvo foja de 11-9, su efectividad más baja desde que llegó al Big Show en 2002 con 3.35, al igual que su WHIP menor (1.23).

Ganar el Clásico figura en la lista de peticiones que pidió para este año y no se muerde la lengua al fijar sus altas metas en la que será su quinta campaña en Las Mayores.

"Quiero que ganemos el Clásico, lo otro es que quiero lanzar 200 innings este año, por lo menos llegar a 200 ponches, quiero ganar por lo menos entre 18 y 20 juegos, quiero ir al Juego de Estrellas... son tantas cosas y ojalá y todas sucedan este año, pero la mentalidad es terminar saludable y llegar a octubre y poder lanzar. El año pasado llegué un poquito cansado", explicó.

Lanzar el tercer partido en la rotación del equipo dominicano lo coloca en línea para volver al montículo en caso de que el conjunto logre avanzar a la segunda ronda.