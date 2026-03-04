Imagínense a Juan Soto de gerente general. Suena lejano, pero tampoco es algo lejano. Lo idóneo es pensar en Nelson Cruz, que en efecto es el responsable de esa posición y Omar Minaya como un asesor de alto nivel para colaborar en la conformación del equipo dominicano que competirá desde el viernes en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Bueno, quizás lleguen hasta el 17 si es que con fortuna avanzan a disputar el trofeo como en el 2013.

¿Pero Soto, el pelotero más caro de las Grandes Ligas reclutando a otras figuras? Por qué no.

Si es así, las cosas se facilitan, aunque antes primero se debe conquistar al jardinero de los Mets. "Es un poco complicado, porque no es solamente si uno quiere al pelotero a que venga y juegue. Los equipos tienen que decir que sí", señala Minaya quien visitó ayer a Diario Libre y además deben de contar con un seguro.

Eso ha sido formalismo en algunos casos, porque a la hora de jugar por la camiseta dominicana, Soto ha sido un gran soporte para la gerencia. "Lo que he visto en este grupo que es interesante, es que los mismos peloteros llaman a los otros", apunta Minaya. "Tengo que darle mucho a Juan Soto", en ese punto.

Los reclutadores, apunta el también asistente de operaciones de béisbol de los Yanquis, han sido "los peloteros" y en ese punto "Soto como líder ha sido un reclutador".

Se le une también en esa labor el capitán del equipo, Manny Machado y juntos a Cruz "han llamado los peloteros, vengan a jugar".

Destaca a Junior Caminero quien dijo que si tiene que servir agua a sus compañeros lo haría solo por estar en el equipo. "Eso es una cosa bella para mí, pero los mejores reclutadores son los mismos peloteros", señaló.

"Si no quiere jugar..."

Sin ruegos. Todos están convocados, en teoría, a formar parte del equipo.

Con algo más de 100 peloteros que jugaron en Grandes Ligas la pasada temporada, en realidad hay de donde escoger.

Ese grupo representa jugadores de todos los calibres, pero el uniforme se lo van a colocar los que así lo deseen. Claro, después de ser convocados. "Una cosa que es muy importante, que nosotros decimos siempre: si no quiere jugar, no es problema", apunta el nativo de la provincia Valverde. "No te vamos a rogar que juegue".

"Si tú no quieres representar esto, está bien", señala Minaya. "Porque hay otro más a atrás, que quiere". Jugar por hacer valer el nombre que está delante de la camiseta "es un orgullo".

Y entonces sentencia con el mensaje de cierre de esta capítulo: "No es que te vamos a rogar que juegue", expresa seguido de cuatro noes. "Hay suficiente gente. Dame el que quiere jugar", sin importar "si ha jugado en México, o en las Ligas Menores. Queremos gente que cuando se pongan esa camiseta que diga Dominicana, lo sientan".

Para fortuna del equipo dominicano: "La mayoría quiere", aunque algunos no han podido por razones personales.

La mayoría lo desea Contrario a lo que se pueda pensar, "yo te puedo decir que el 100% de los de los peloteros quieren jugar para su país", aunque "por Xs razones, a veces, no pueden jugar". Minaya, junto a otras figuras del béisbol, incluido el comisionado Rob Manfred, fueron determinantes para que la serie RD vs Detroit Tigers se celebre en el país.