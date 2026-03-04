Julio Rodríguez vuelve al Clásico a saldar deudas pendientes

Julio Rodríguez en conferencia de prensa previa al segundo partido de fogueo de la selección nacional dominicana ante ( SAMIL MATEO/DL )

El nombre de Julio Rodríguez vuelve a figurar entre las principales cartas ofensivas de la República Dominicana de cara al Clásico Mundial de Béisbol.

Para el estelar jardinero, esta será su segunda participación en el torneo, luego de la edición de 2023 en la que el conjunto quisqueyano no logró avanzar más allá de la fase de grupos por segunda ocasión en su historia.

En aquella primera experiencia, Rodríguez tuvo una línea ofensiva de .278/.316/.333, con un doble y tres remolcadas en cuatro encuentros, defendiendo el jardín central con la energía que lo caracteriza. Sin embargo, más allá de los números individuales, el sabor que quedó fue amargo.

"Yo no quiero traer lo que pasó en el 2023, pero es algo que yo siento que como equipo nos dio mucho mucho de que aprender", expresó Rodríguez en la rueda de prensa previa al segundo partido de fogueo ante los Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Objetivos y expectativas para el Clásico Mundial de Béisbol

Rodríguez, es el único integrante del actual plantel que tuvo la oportunidad ser parte de la medalla de bronce que obtuvo el país en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y está muy confiado en la unidad y armonía que presenta el grupo actual.

Con esa experiencia internacional a cuestas, Rodríguez asegura que el objetivo es claro: cambiar la historia reciente del equipo en el Clásico y devolverle la gloria a la fanaticada.

Precisamente, la unión y el compañerismo han sido aspectos que el joven estelar ha resaltado en los entrenamientos y compromisos celebrados en el país.

Con el recuerdo del 2023 aún fresco, pero con la experiencia olímpica como respaldo, Rodríguez se prepara para escribir un nuevo capítulo en su historia con la selección dominicana, esta vez con la determinación de convertir la frustración pasada en combustible para la gloria.