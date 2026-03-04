La llegada de Nolan McLean al WBC se retrasa por síntomas similares al vértigo

El lanzador de los Mets de Nueva York, Nolan McLean, cuya llegada al campamento de entrenamiento antes del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) se ha visto retrasada debido a síntomas similares al vértigo, dijo que confía en poder unirse al resto del equipo de Estados Unidos en Houston a finales de esta semana.

¿Cuál es el estado de salud de Nolan McLean?

"Definitivamente me he sentido mejor estos últimos dos días", dijo McLean a los periodistas el martes. "No he dejado de lanzar ningún día. La semana pasada tuve que esforzarme un poco mientras sentía los síntomas del vértigo, pero esta semana me siento bastante bien".

El mánager de los Mets, Carlos Mendoza, dijo que McLean —quien está programado para abrir el cuarto juego de Estados Unidos contra Italia— comenzó a desarrollar síntomas similares al vértigo y pérdida de apetito el viernes por la noche, por lo que no se presentó al campamento del equipo de EE. UU. en Scottsdale, Arizona. En su lugar, permaneció en las instalaciones de los Mets en Port St. Lucie, Florida, y comenzó a sentirse mejor el sábado.

Lanzó una sesión a un costado el domingo y volverá a lanzar el miércoles en los campos secundarios, dijo Mendoza.

"Si todo va bien, se reportará con el equipo de EE. UU. después de eso", dijo Mendoza.

McLean señaló que tuvo un episodio de vértigo en la escuela secundaria que pasó rápidamente, pero que los síntomas persistieron un poco más esta vez.

"Simplemente estando quieto, me mareaba de la nada", dijo McLean. "Llegamos a la conclusión de que era algo del oído interno".

El mánager del equipo de EE. UU., Mark DeRosa, dijo el martes que McLean sigue en camino para abrir el cuarto juego del equipo.

Cronología y expectativas para el Clásico Mundial de Béisbol

"El martes fue un mejor día y, obviamente, seguiremos monitoreándolo", dijo DeRosa.

Logan Webb abrirá el primer partido de EE. UU. contra Gran Bretaña el sábado, seguido en la rotación por Tarik Skubal (contra Gran Bretaña) y Paul Skenes (contra México). McLean está programado para abrir el final de la fase de grupos el 11 de marzo contra Italia en Houston.

Si Estados Unidos llega a la final el 17 de marzo en Miami, McLean también podría ser una opción para abrir ese juego.

McLean, de 24 años, dijo que perdió unas cinco libras debido a la falta de apetito, pero que ha estado trabajando para recuperar el peso.

"Obviamente, primero tenía que cuidar mi cuerpo y asegurarme de que estuviera donde yo quería antes de salir e intentar competir por el equipo de EE. UU.", dijo McLean. "Me siento cómodo con el punto en el que me encuentro ahora".