Video| Pujols destaca ofensiva dominicana y perfila su alineación para el debut ante Nicaragua

Albert Pujols conversa con la prensa luego del partido ante los Tigres de Detroit en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DL )

El dirigente de la selección dominicana, Albert Pujols, valoró de manera positiva el desempeño ofensivo mostrado por el equipo en el primer partido de fogueo ante los Detroit Tigers, celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, y aclaró algunos puntos estratégicos de cara al debut en el Clásico Mundial de Béisbol.

República Dominicana exhibió un bateo oportuno, de poder y agresivo, con buena selección de pitcheos y producción en momentos clave, aspectos que Pujols resaltó al conversar con la prensa tras el encuentro.

"Nada, muy contento con el desempeño de los muchachos en el día de hoy para nuestra fanaticada. De verdad que hicieron un show, y eso es lo que nosotros queremos hacer el resto del torneo", expresó Pujols en la rueda de prensa posterior al compromiso ante Detroit.

En cuanto a la alineación ofensiva presentada frente a los Tigres, el capataz adelantó que el orden utilizado es, en esencia, el que los aficionados podrían ver este viernes cuando el equipo enfrente a Nicaragua en su primer compromiso del certamen.

"Esa alineación que ustedes vieron es un 95 % de la alineación que nos va a representar el viernes, y vamos a buscar la manera de ganar el torneo", afirmó.

La intención, según dejó entrever, es definir desde temprano la estructura con la que el conjunto buscará avanzar con firmeza en la competencia.

Uno de los temas abordados fue la utilización del relevista Carlos Estévez en la quinta entrada, un movimiento que llamó la atención por tratarse del principal cerrador del conjunto. Sin embargo, el dirigente restó importancia a la decisión.

"Nada, en realidad ningún mensaje. Ese era el plan que nosotros teníamos hoy y lo hemos estado programando", contestó Pujols ante una pregunta de Diario Libre, dando a entender que no se trata de una señal definitiva sobre los roles que asumirá el bullpen durante el torneo.

"Lo importante era darle sus entradas hoy y mañana al bullpen, y gracias a Dios que pudimos hacer eso", agregó.

Pujols, liderazgo dentro y fuera del terreno

Más allá del resultado del fogueo, la figura de Pujols continúa siendo un eje central dentro del grupo.

Como jugador, construyó una de las carreras más brillantes en la historia de las Grandes Ligas: más de dos décadas de trayectoria, Novato del Año en 2001, tres premios al Jugador Más Valioso y dos títulos de Serie Mundial, consolidándose como un referente del béisbol latino y un futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown cuando sea elegible.

Ahora, en su faceta de dirigente, también comienza a trazar su propio camino. En la pelota invernal dominicana ya dejó huellas al conquistar el campeonato en su temporada de debut con los Leones del Escogido en el torneo 2024-25, demostrando capacidad de liderazgo y manejo de clubhouse.

Ese aval, sumado a su experiencia como pelotero de élite, fortalece la confianza en un plantel que combina talento joven con veteranos establecidos.

Tras el primer examen ante los Tigres, el mensaje es claro: la ofensiva respondió, los roles comienzan a definirse y el dirigente mantiene firme el timón de una selección que aspira a lo más alto.