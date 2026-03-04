El dirigente de la selección dominicana, Albert Pujols, encabezará una rueda de prensa en vivo la mañana de este miércoles previo al segundo juego de exhibición frente a los Detroit Tigers, que se celebrará a partir de las 3:00 de la tarde, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Pujols valoró de manera positiva el desempeño ofensivo mostrado por el equipo en el primer partido de fogueo ante la novena de la MLB y aclaró algunos puntos estratégicos de cara al debut en el Clásico Mundial de Béisbol.

Estos encuentros forman parte de la preparación del conjunto quisqueyano, que iniciará su participación este viernes frente a Nicaragua, teniendo como sede la ciudad de Miami, en Estados Unidos.