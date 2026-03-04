La participación de Jeremy Peña en el Clásico depende de resonancia

Jeremy Peña comenzó el partido del miércoles como titular, pero fue sustituido. ( FUENTE EXTERNA )

Jeremy Peña, campocorto All-Star de los Astros, fue retirado del juego de exhibición del miércoles entre la República Dominicana y los Tigres de Detroit en Santo Domingo después de tres innings como medida de precaución, informó el gerente general Dana Brown a Brian McTaggart, de MLB.com.

Peña, quien abrió como campocorto para el equipo dominicano que participará en el Clásico Mundial de Béisbol, fildeó un fuerte rodado de Wenceel Pérez detrás de la segunda base en el tercer inning y tiró a la inicial para el out.

En video se vio a Peña mirando con incomodidad su mano derecha un par de veces después de la jugada. Permaneció en el juego y se ponchó en la parte baja del tercer inning antes de ser retirado.

"Estaba fildeando un rodado, y la pelota dio un salto en la almohadilla y le pegó en la punta del dedo", dijo Brown. "Sabremos más mañana cuando le hagan unas radiografías".

Peña dejó el campamento de los Astros el sábado para unirse al equipo dominicano en Miami. Peña, quien nació en la República Dominicana pero creció en Rhode Island, estaba programado para competir por segunda vez en el Clásico Mundial de Béisbol. Debido a que aún se desconoce el alcance de cualquier posible lesión, no está claro el estatus de Peña de cara al torneo.

La República Dominicana está en el Grupo D en Miami y comenzará la fase de grupos el viernes contra Nicaragua, seguido por juegos el domingo ante Países Bajos, el lunes frente a Israel y el miércoles contra Venezuela, equipo dirigido por el coach de banca de los Astros, Omar López.

Peña es uno de solo tres jugadores de los Astros que competirán en el Clásico este año, junto con Zach Dezenzo (Italia) y Shay Whitcomb (Corea). José Altuve (Venezuela) y Carlos Correa (Puerto Rico) habían aceptado originalmente participar, pero tuvieron que retirarse por problemas de seguro. Altuve se fracturó el pulgar derecho en el Clásico Mundial de 2023 y se perdió los primeros 43 juegos de la temporada regular.

Los Astros han estado explorando cambios que involucren al infielder Isaac Paredes durante el receso de temporada y el Spring Training para resolver su exceso de jugadores en el cuadro.

Si Peña quedara fuera por algún tiempo durante la temporada regular, Houston podría mover a Correa de regreso al campocorto y colocar a Paredes en la tercera base. Paredes fue el tercera base titular de los Astros la temporada pasada hasta que una fuerte distensión en el tendón de la corva derecho en julio lo dejó fuera por un par de meses.

Problemas de salud en 2025

Peña, Jugador Más Valioso de la Serie Mundial en 2022, fue elegido por primera vez al Juego de Estrellas en el 2025 y fue nombrado el Jugador Más Valioso del club por primera vez tras batear .304/.363/.477 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas y 20 robos en 125 juegos, la mayoría como primer bate de Houston.

Peña se perdió el mes de julio — y el Juego de Estrellas — por una costilla fracturada y no jugó en la última semana de la temporada regular debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Las lesiones ayudaron a descarrilar la racha de ocho clasificaciones consecutivas a la postemporada de los Astros, con Houston quedándose fuera de los playoffs por un juego.