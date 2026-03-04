Juan Soto montó otro show y Dominicana se despide con empate ante Detroit

Juan Soto festeja tras conectar su segundo cuadrangular de la serie en un partido donde también pegó triple y remolcó tres vueltas. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Esta vez ni se pasó el rodillo, ni se ganó el partido, pero igual sobró emoción, hubo batazos que paró a los fanáticos de sus asientos, les hizo sentir que el precio de las boletas valió la pena y Juan Soto mantuvo su romance con el estadio donde primero soñó jugar, pero que pasó una década como profesional para que llegara el momento.

El equipo dominicano cerró su serie de dos partidos ante los Tigres de Detroit con un empate 4-4, impulsado por Soto, con triple remolcador de dos vueltas y cuadrangular solitario. Pero requirió de un esfuerzo mayor al cierre del noveno para evitar la derrota.

En el Estadio Quisqueya Juan Marichal, la novena de Albert Pujols despachó 13 imparables, pero dejó 10 hombres en las bases y bateó de 12-2 con corredores en posición de anotar. Detroit apenas ligó cinco hits.

El equipo dominicano viaja esta noche a Miami para la concentración de cara a su debut el próximo viernes ante Nicaragua, en el Clásico Mundial de Béisbol.

El partido

Pujols hizo ligeros cambios en la alineación. Agustín Ramírez abrió en la receptoría, Jeremy Peña en el campo corto, Junior Caminero jugó en la tercera base y Manny Machado de bateador designado.

Detroit se adelantó ante Brayan Bello en el segundo tras el lanzador golpear en la apertura de la entrada a Spencer Torkelson, quien se movió a la intermedia con hit al central de Colt Keith, a tercera con boleto a Zach McKinstry y anotó con rodado al lanzador de Thayron Liranzo, una jugada en la que Bello tiró mal a la inicial.

Pero los quisqueyanos dieron vuelta a la pizarra en el tercero luego de que Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte pegaran de hit ante Scott Effross y Juan Soto recibiera con triple al central remolcador de dos al nuevo lanzador, Tyler Mattison.

Soto amplió la ventaja en el quinto con su vuelacercas por el prado central, ante Sean Guenther.

Sin embargo, en el noveno la tropa estadounidense viró la pizarra en el noveno.

Ante Oscar de la Cruz transfirió a Jack Penney y luego ponchó a Bennett Lee. Subió a lanzar Jimmy Cordero, que ponchó a Woody Hadden, luego dio boleto a Sergio Tapia y Gage Workman bateó doblete productor. Seth Stephenson le siguió con sencillo al derecho que produjo dos vueltas y colocó el partido 4-3.

Tenía el equipo local una última oportunidad para evitar la derrota y lo consiguió. Pedro Severino abrió con hit al izquierdo, Sócrates Brito falló con rodado por primera, Amed Rosario sacó rodado por el campo corto y se produjo el out en la antesala. Sin embargo, Junior Lake pegó imparable al derecho y Carlos Santana sencillo productor al izquierdo que produjo la cuarta carrera antes de que Oneil Cruz terminara el partido con rola a segunda.