Video| Australia derrota a Taiwán en estreno del Clásico Mundial de Béisbol

Joe Kennedy, cerrador de Australia celebra la victoria sobre Taiwan en el Clásico Mundial de Béisbol en partido celebrado en el Tokio Dome. ( KAZUHIRO NOGI / AFP )

El Clásico Mundial de Béisbol echó a andar este jueves con la victoria de Australia ante Taiwán (3-0) en Tokio (Japón).

Los jonrones de Robbie Perkins y de Travis Bazzana levantaron el telón de este prestigioso torneo internacional con 20 equipos en liza, ante más de 40.000 espectadores en el Tokyo Dome, la mayoría de ellos aficionados de Taiwán.

Distribución de sedes y calendario del torneo

"Las dos cosas en las que más pensaba al crecer eran jugar en el Clásico Mundial —imaginando el Tokyo Dome— y disputar una Serie Mundial en las Grandes Ligas", comentó Bazzana tras el partido. "Es algo muy especial".

El partido marcó el inicio de la acción en el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol, en el que también participan los vigentes campeones, Japón, así como a Corea del Sur y la República Checa, y todos los partidos se disputan en Tokio.

Los partidos de la fase de grupos del torneo también se disputan en Puerto Rico y en territorio continental de Estados Unidos, antes de que la acción se concentre en Miami y Houston a partir de los cuartos de final.

Japón, liderado por la superestrella de Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani, no comenzará su campaña hasta que se mida con Taiwán el viernes.

