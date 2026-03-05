Corea del Sur abre con victoria ante Chequia en el Clásico Mundial

Moon Bo-kyung (R) de Corea del Sur celebra su cuadrangular con las bases llenas en la primera entrada del partido del Clásico Mundial de Béisbol ante Chequia en el Tokio Dome. ( JIJI PRESS / AFP )

La selección de Corea del Sur inició con contundencia su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse 11-4 sobre Chequia en un encuentro marcado por el poder ofensivo de los asiáticos en el Tokyo Dome de Tokio.

Corea del Sur tomó el control del partido desde el primer episodio gracias a un grand slam de Bo Gyeong Moon, que puso en ventaja a su equipo temprano y marcó el tono del resto del compromiso.

Reacción de Chequia y resultado en el Grupo C

La ofensiva coreana continuó produciendo a lo largo del juego. Shay Whitcomb fue una de las figuras al conectar dos cuadrangulares, mientras que Jahmai Jones también aportó con un jonrón para ampliar la ventaja.

Chequia intentó reaccionar en la parte media del encuentro. Terrin Vavra conectó un cuadrangular de tres carreras que acercó momentáneamente a los europeos en el marcador, pero la ofensiva coreana respondió nuevamente para mantener el control del partido.

El resultado permitió a Corea del Sur comenzar con victoria en el Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol, que también incluye a las selecciones de Japón, Australia y China Taipei.