Albert Pujols quedó más que satisfecho con la serie que se jugó entre martes y miércoles como calentamiento del equipo dominicano que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Pero el futuro inmortal de Cooperstown saborea el que un día se juegue una serie similar en un estadio y entorno con todas las características de Grandes Ligas. Todo lo contrario a eso, entonces huele a "fracaso", que mancharía la historia de este deporte en la nación.

"Yo de verdad doy mi voto a que nosotros necesitamos estadio nuevo", dijo la exestrella del juego.

"El comisionado siempre ha sido abierto en que si nosotros en un futuro tenemos un estadio que uno pueda tener una ronda del Clásico Mundial, él no va a tener ningún problema en tenerla." Albert Pujols Mánager del equipo dominicano del Clásico Mundial de Béisbol “

"Yo creo que nuestro país, con el talento que nosotros tenemos en Grandes Ligas y en la historia del béisbol, y no tener ese chance de tener un Clásico Mundial aquí en nuestro país, sería un fracaso en nuestra historia", dijo el mánager del equipo dominicano.

Hacia el futuro

El presidente de la República, Luis Abinader, ya tiene el informe en su poder sobre las bondades que ofrece la manzana del Estadio Quisqueya para construir un nuevo parque, algo que atrae a inversionistas privados.

Falta definir, si al final ese sueño se convertirá en una realidad, un sueño para el mánager dominicano.

"Yo espero que en un futuro eso pase", dijo Pujols. "Y nada, vamos a ver si en tres o cuatro años o quizás para el próximo Clásico".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/bandera-dominicanaclasico-mundial-de-beisbol-fogueo-estadio-quisqueya-clasico-mundial-de-beisbol-final-4-4-vs-detroit-2026-03-04-at-55736-pm-cdb78d92.jpeg Luego del partido, los jugadores se despidieron de los asistentes al partido disputado ante los Tigres de Detroit este miércoles 4 de marzo de 2026. (NEAL CRUZ)

El comisionado de Major League Baseball, Rob Manfred, dijo aquí que es necesario un estadio de mayor capacidad. "El comisionado siempre ha sido abierto en que si nosotros en un futuro tenemos un estadio que uno pueda tener una ronda del Clásico Mundial, él no va a tener ningún problema en tenerla", continuó Pujols, quien encabezó la rueda de prensa después del partido de ayer en que Dominicana terminó con un empate 4-4 ante los Tigres de Detroit.

Los fanáticos, consultados por Diario Libre, se deleitaron con la celebración de la serie, pero igual se quejaron con las condiciones del Estadio por la falta de parqueo, así como la distribución de los baños.

Un parque más grande Pujols señaló que no se puede criticar de forma negativa el Quisqueya. "Es lo que Dios nos ha dado", dijo. Aún así es necesario mejorar. Un nuevo estadio dará la oportunidad "de quizás tener una de esas rondas en el Clásico Mundial. Yo creo que este estadio no tiene la capacidad de tener esa ronda. Creo que necesitamos un estadio de 25 a 30 mil personas con mucha más seguridad de lo que hay aquí".