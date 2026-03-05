No sólo de la capital. Simpatizantes del béisbol de diferentes puntos del país tuvieron como punto de reunión el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

¿La razón? El segundo juego de la selección dominicana que competirá en el Clásico Mundial de Béisbol y que la tarde de este miércoles juega su segundo juego de una serie de dos partidos contra los Tigres de Detroit.

La visita fue agradable, aunque con algunos puntos para mejorar. Esos parqueos que tanta falta hacen.

Fanáticos de Punta Cana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel y Santiago llegaron al Quisqueya a ver a las grandes figuras dominicanas que los representará en el certamen que se inicia este viernes en Miami, para el grupo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/clasico-mundial-de-beisbolfanaticos-para-entrar-2026-03-04carlos-sanchez-g-12f83e81.jpeg Fanáticos se organizan para acceder al Estadio Quisqueya previo al segundo partido de la serie República Dominicana contra los Tigres de Detroit, el miércoles 4 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. (CARLOS SÁNCHEZ G.)

No eran los únicos, también una pareja, residente en Virginia con los Tigres de Detroit como su equipo favorito también se dio cita. Consiguieron boletas solo para el partido del miércoles, el del día anterior "estaba lleno".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/clasico-mundial-de-beisbolscarlett-ulloa-y-darielis-taveras-2026-03-04-4c3e5ce0.jpeg Scarlett Ulloa y Darielis Taveras (CARLOS SÁNCHEZ G.)

Al conseguir esa boleta decidieron venir la semana completa a República Dominicana.

"Lo que me sorprende es ver tantos fanáticos puntuales en este partido, un día de trabajo (miércoles) a las 2:30 de la tarde cuando el juego es a las tres", dijo un fanático de Punta Cana.

"Vinimos cuatro en guagua, pero conozco más de 20 que vienen por su cuenta", expresó el seguidor de San Pedro de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/clasico-mundial-de-beisbol--2026-03-04-83c94567.jpeg (CARLOS SÁNCHEZ G.)

Una seguidora de Santiago aseguró que 300 fanáticos vinieron desde esa provincia.

Ya sea de cualquier destino o de la capital, el entorno del Quisqueya se convirtió en un embudo para accesar al parque capitalino. El taponamiento rodeaba el Juan Marichal.

Y esa fue la razón por la que al inicio del partido, las gradas se veían con huecos notables al terminar el tercer episodio ya era poco lo que quedaba por llenar próximo a las cuatro de la tarde.

Un día significativo si se toma en cuenta que es un día miércoles por la tarde.

Solo hace recordar el partido que sostuvieron Águilas Cibaeñas contra Tigres del Licey en este mismo escenario, el cual fue a casa llena.

La serie "nos encantó", dijo Scarlett Ulloa, quien junto a un grupo de amigos compartió la tarde del miércoles el partido que terminó en un empate 4-4 ante los Tigres. "Una experiencia demasiado divina. Fantástico para los que somos fanáticos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/05/clasico-mundial-valentin-reyes-y-ansel-fermin-2026-03-04carlos-sanchez-g-cf774ac7.jpeg Valentina Reyes y Ansel Fermín (CARLOS SÁNCHEZ G.)

"Le doy un 10 de 10", dijo su amiga Darielis Tavárez.

Ellas, como otros atraídos por este juego, coincidieron en que les gustaría que la actividad se vuelta a repetir. Para Ulloa, Tatis es su pelotero favorito y Tavárez tiene a Juan Soto como su jugador.

Para Valentina Reyes "tener la oportunidad de verlos es algo increíble porque tú no sabes cuándo los vas a ver a todos juntos".

En su visión se hace necesario la construcción de un nuevo estadio. "Definitivamente. Nosotros necesitamos ver más partidos de la MLB aquí en el país", dijo Reyes, un tema que también favorece su amigo Ansel Fermín.

"Realmente una experiencia única", dijo Fermín. "Y tienen que darse cuenta de que sí, el dominicano apoya el béisbol y sí necesitamos un nuevo estadio y ustedes verán que vamos a venir a apoyarlos".