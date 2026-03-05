Jeremy Peña se perderá el Clásico y Erik González podría ser su sustituto

Jeremy Peña comenzó el partido como titular, pero tuvo que abandonar antes de la mitad. ( FUENTE EXTERNA )

El campocorto estrella de los Astros, Jeremy Peña, tiene una fractura en la punta del dedo anular derecho que le impedirá disputar el Clásico Mundial de Béisbol, ya que requerirá de un reposo y ser reevaluado dentro de dos semanas. La fractura se reveló tras una consulta con un especialista en mano el jueves por la tarde informó el equipo en sus redes sociales.

El gerente general del equipo dominicano, Nelson Cruz, reveló el jueves en rueda de prensa en Miami que entre los candidatos a sustituirlo en el plantel es Erik González, torpedero de los Leones del Escogido y que este verano jugará en México.

Peña sufrió la lesión durante el partido de exhibición del miércoles entre República Dominicana y los Tigres de Detroit en Santo Domingo, República Dominicana, y fue retirado del juego después de tres entradas.

Peña fildeó un rodado con fuerza de Wenceel Pérez detrás de la segunda base en la tercera entrada y lanzó a primera para el out. Se le vio en video mirándose la mano derecha con incomodidad un par de veces después de la jugada, pero permaneció en el juego y se ponchó en la parte baja de la tercera antes de ser retirado.

El mánager de los Astros, Joe Espada, quien habló con Peña y el mánager dominicano, Albert Pujols, dijo que la pelota golpeó la uña de Peña, lo que le provocó un poco de sangre. Se le realizó una radiografía después del partido en República Dominicana y regresó al sur de Florida el miércoles por la noche con el equipo.

"El solo hecho de que terminó la entrada, terminó la jugada, se sintió lo suficientemente bien como para ir y conseguir un turno al bate —sabemos lo duro que es Jeremy—, pero dejaré que nuestros médicos lo examinen y luego evaluaremos cómo seguimos", dijo Espada el jueves.

Espada dijo que Peña no parecía muy preocupado cuando habló con él por teléfono. "Ese también es Jeremy, ¿sabes? Estaba tratando de convencer a Pujols de que se quedara en el juego", dijo. "También hablé con Pujols y me dijo: ´Joe, quería seguir en el juego´. Le salía un poco de sangre de la zona de la uña".

Peña abandonó el campamento de los Astros el sábado para unirse al equipo dominicano en Miami. Peña, quien nació en República Dominicana pero se crió en Rhode Island, tenía previsto competir en el CMB por primera vez.

La República Dominicana... Está en el Grupo D en Miami y comenzará la fase de grupos el viernes contra Nicaragua, seguido de partidos el domingo contra Países Bajos, el lunes contra Israel y el miércoles contra Venezuela, dirigidos por el entrenador de banca de los Astros, Omar López.

Bajas de los Astros

Peña es uno de los tres únicos jugadores de los Astros que compiten en el Clásico Mundial de Béisbol este año, junto con Zach Dezenzo (Italia) y Shay Whitcomb (Corea). José Altuve (Venezuela) y Carlos Correa (Puerto Rico) habían acordado jugar originalmente, pero tuvieron que retirarse por problemas con el seguro.

Altuve se fracturó el pulgar derecho en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 y se perdió los primeros 43 juegos de la temporada regular.

Los Astros han estado buscando activamente al infielder Isaac Paredes durante la temporada baja y los entrenamientos de primavera para resolver su problema de excedente de infield. Si Peña queda fuera por algún tiempo en la temporada regular, Houston podría mover a Correa de regreso al campocorto y dejar a Paredes en tercera.

Paredes fue el tercera base titular de los Astros la temporada pasada hasta que una grave distensión en el tendón de la corva derecho en julio le costó un par de meses de baja.

Una carrera en ascenso

Peña, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2022, fue incluido en su primer Juego de Estrellas en 2025 y fue nombrado Jugador Más Valioso del club por primera vez tras registrar una línea ofensiva de .304/.363/.477 con 17 jonrones, 62 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 125 juegos, principalmente como primer bate de Houston.

Peña se perdió el mes de julio —y el Juego de Estrellas— por una fractura de costilla y no jugó en la última semana de la temporada regular debido a una distensión en el oblicuo izquierdo. Las lesiones contribuyeron a arruinar la racha de ocho viajes consecutivos de los Astros a la postemporada, con Houston a punto de clasificarse para los playoffs por un juego.