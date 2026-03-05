La ofensiva dominicana exhibió en el Quisqueya que está aceitada para el Clásico

Carlos Santana bateó el imparable que remolcó la cuarta carrera y evitó el revés ante los Tigres. ( SAMIL MATEO DOMINICI )

Tras dos fechas en las que 24,686 personas presenciaron en el Estadio Quisqueya una descarga ofensiva de 32 imparables, vivieron momentos imborrables y confirmaron la buena forma del grupo, el equipo dominicano se instaló el miércoles en Miami para este viernes comenzar su aventura en un Clásico Mundial de Béisbol donde llegan con la etiqueta de favorito.

Del empate 4-4 ante Detroit en el segundo choque la afición y jugadores disfrutó a un Juan Soto que tiene un romance con el recinto que ya alucina el público con verlo en la Lidom y Albert Pujols pudo hacer rotaciones necesarias.

Sin embargo, tras concluir el choque se conoció la información de que Jeremy Peña se lastimó un dedo de una mano y se someterá a una resonancia magnética para conocer el nivel de gravedad y si disputa el evento.

El miércoles ni se pasó el rodillo del martes, ni se ganó el partido, pero igual sobró emoción, hubo batazos que paró a los fanáticos de sus asientos, se creó un ambiente que hizo sentir que el precio de las boletas valió la pena.

Se requirió de un esfuerzo mayor al cierre del noveno para evitar la derrota y del bate oportuno de Junior Lake y decisivo de Carlos Santana, dos figuras complementarias en el grupo.

La novena duartiana despachó 13 hits, pero dejó 10 hombres en las bases y bateó de 12-2 con corredores en posición de anotar. Detroit apenas ligó cinco incogibles.

El choque

Agustín Ramírez abrió en la receptoría, Peña en el campo corto, Junior Caminero en la tercera y Manny Machado fue designado.

Detroit se adelantó ante Brayan Bello en el segundo tras el lanzador golpear a Spencer Torkelson, quien se movió a la intermedia con hit de Colt Keith, a tercera con boleto a Zach McKinstry y anotó con rodado al lanzador de Thayron Liranzo, una jugada en la que Bello tiró mal a la inicial.

Los anfitriones dieron vuelta a la pizarra en el tercero al combinar hits de Fernando Tatis Jr. y Ketel Marte ante Scott Effross con triple limpiador de Soto para recibir al nuevo lanzador, Tyler Mattison.

Soto amplió la ventaja en el quinto con su vuelacercas por el prado central.

No obstante, en el noveno la tropa estadounidense viró la pizarra en el noveno.

Jimmy Cordero dio boleto a Sergio Tapia y Gage Workman bateó doblete productor. Seth Stephenson le siguió con sencillo al derecho con las dos vueltas que colocaron el juego 4-3.

Al cierre del noveno, Carlos Santana encontró a Amed Rosario en la intermedia y pegó sencillo productor al izquierdo, con dos outs, antes de que Oneil Cruz fallar con rola a segunda.

Rivales de RD ganan en fogueos

Desde Jupiter, Florida, donde Nicaragua derrotó 2-1 a los Cardenales de San Luis, el jardinero Ismael Munguía (líder de bateo en la Lidom el pasado curso con .363) advirtió que "ellos (los contrincantes del grupo) nos menosprecian, pero lo que le puedo decir a todos los que nos siguen es (que) vamos a dar una sorpresa...".

Igual el miércoles en Port Charlotte, Países Bajos (rival de RD el domingo), si bien tocado con la baja de Jurickson Profar por dopaje, envió otro mensaje de su forma ofensiva con un triunfo 11-7 sobre los Rays. Ya el martes venció 8-5 a los Orioles. En Port St. Lucie, Israel cayó 5-2 ante los Mets, luego de blanquear (1-0) a los Marlins el martes.