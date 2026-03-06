República Dominicana debuta con triunfo sobre Nicaragua en el Clásico al ritmo de tres bambinazos

Junior Caminero, de República Dominicana, recorre las bases tras conectar un jonrón contra Nicaragua durante la sexta entrada del partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 6 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

Un swing de Junior Caminero cambió el rumbo del partido, Julio Rodríguez y Oneil Cruz también aportaron un bambinazo cada uno y así le dieron la felicidad a los simpatizantes dominicanos que vieron triunfar a su equipo.

Caminero (Rays de Tampa Bay) conectó un cuadrangular, un palo ante Stiven Cruz, en el sexto episodio para romper un empate a tres carreras y darle así una ventaja definitiva a República Dominicana, que terminó imponiéndose 12 carreras por tres sobre Nicaragua en su primera presentación en el Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

El antesalista, que juega de designado con Manny Machado jugando en esa posición, disparó 45 cuadrangulares y remolcó 110 carreras en su primera campaña completa en las Mayores.

República Dominicana vuelve a jugar el domingo a las 12:00 p.m. contra Países Bajos.

Fue una sólida demostración de la ofensiva dominicana ante un pitcheo que poco resistió en el desarrollo del partido, que combinó 14 indiscutibles, aunque el pitcheo quisqueyano estuvo algo inestable al tolerar nueve indiscutibles.

Rodríguez disparó su bambinazo en el octavo y Cruz, más adelante, siguió con el suyo: se quedó de pie mientras veía la bola salir con un largo recorrido en un inning de seis anotaciones para los dominicanos. Su palo fue con dos compañeros en circulación.

"Tratar de tener buenos turnos para el equipo y gracias a Dios tuve una buena actuación para obtener la victoria", dijo Rodríguez a la transmisión de televisión dominicana. "Cada vez que llego al terreno representando a la República Dominicana es algo especial".

Nicaragua se fue delante en la pizarra 1-0 en el primer capítulo, Dominicana reaccionó con dos vueltas para una ventaja 2-1 y los nicaragüenses recuperaron la ventaja con un ataque ante el abridor Cristopher Sánchez, quien no las trajo todas consigo al permitir tres anotaciones.

El equipo dominicano empató en el tercero con una vuelta. El juego siguió sin anotaciones por dos entradas hasta que Caminero castigó un lanzamiento y envió la pelota por encima de la cerca para colocar el juego 5-3, desatando la ofensiva quisqueyana, que continuó su ofensiva ante un relevo inestable de los nicaragüenses.

Por Dominicana, Rodríguez de 5-3, una anotada, tres remolcadas. Vladimir Guerrero de 4-1, tres empujadas. Cruz de 1-1, un jonrón, tres remolcadas. Caminero de 4-2, un jonrón, dos empujadas.

El partido lo ganó Seranthony Domínguez (1-0) y perdió Cruz (0-1).