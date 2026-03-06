El Gran Santo Domingo inclina la balanza histórica de jugadores en el CMB

Vista de la práctica del equipo dominicano del Clásico, antes de sus partidos de exhibición en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ )

La presencia de jugadores dominicanos en el Clásico Mundial de Béisbol está marcada por el Gran Santo Domingo que representa el 33.8 % del total de peloteros nacidos en el territorio dominicano.

El mapa excluye a los que vieron la luz del mundo en otros países, como de Estados Unidos. De allá se registran a Austin Wells, Moisés Alou, Manny Machado, Dellin Betances, Jeimer Candelario y Ronnie Belliard. En Canadá nació Vladimir Guerrero Jr.

En esta oportunidad, incluida esta sexta edición del clásico, veremos la radiografía de las distintas participaciones del país en la cita mundialista.

Un total de 146 peloteros (en conteo único) han conformado los distintos rósters duartianos y de esa cifra un 33.8 %, como se mencionó, provienen del Gran Santo Domingo: el Distrito Nacional y la provincia.

Es una cifra consistente, pues también en Grandes Ligas, si se mira como región la demarcación mencionada, supera las demás provincias con más de 200 peloteros. La división geográfica de los peloteros fue obtenida de los datos ofrecidos por Baseball-Reference.

El número de los 146 peloteros no incluye los que han repetido, incluso hasta en cuatro oportunidades.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/06/mapa-clasico-mundial-beisbol-f46d4a4e.jpg

Las ausentes

Independencia, Bahoruco y Pedernales carecen de un pelotero en Grandes Ligas. Pero a esas tres, con respecto al Clásico, se le suman Barahona, San José de Oca y El Seibo, que sí tienen jugadores en Las Mayores.

Para el 28 de julio de 2025, Ocoa contaba con cuatro peloteros en el Big Show y El Seibo exhibía para ese instante a 13.

Equipo más joven

La selección más joven presentada por República Dominicana fue la de 2023 con un promedio de edad de 28.57.

¿Y la actual? Su promedio es de 29.16, la segunda más joven en esta competición, que cada vez arrastra más atención en el mundo.

191

Peloteros, incluidos los repetidos, han jugado en el CMB y de manera absoluta 146.

Con más presencia

El intermedista Robinson Canó, el Jugador Más Valioso del CMB de 2013, sumó cuatro participaciones, al igual que el shortstop José Reyes.

Otros siete tienen el lujo de colocarse la camiseta en tres ocasiones: se cuentan a Nelson Cruz, Miguel Tejada, Johnny Cueto, Fernando Rodney, Edinson Vólquez y alcanzan su tercera vez en esta versión el capitán Manny Machado y Carlos Santana.

Edad predominante

La edad predominante para jugar en el Clásico es 30 años. De los 191, incluidos los actuales, 22 han tenido 30 años. Esa edad, en término de porcentaje, incluye el 11.52 por ciento. Los de 29 y 26 años tienen un 9.42 por ciento, reflejados con 18 peloteros de forma repetida en esas edades.

Carlos Sánchez G.

Amante del deporte en todas sus dimensiones. Confía en que la base del deporte debe de ser desde la escuela. Ha cubierto Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe.