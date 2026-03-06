Jonrones de Guibert y Moncada guían triunfo de Cuba sobre Panamá en el Clásico Mundial

Yoán Moncada de Cuba batea este viernes, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Panamá y Cuba en el estadio Hiram Bithorn en San Juan, Puerto Rico. ( EFE / THAIS LLORCA )

Cuba llegó al Clásico Mundial de Béisbol de este año con la mira puesta en mantener intacta una racha impresionante. Incluyendo su cuarto lugar en el torneo de 2023, los cubanos han avanzado desde la fase de grupos en las cinco ediciones previas del Clásico.

En su primer juego del Clásico Mundial de Béisbol 2026, Cuba dio un paso importante para extender esa racha.

El equipo de Cuba marcó territorio temprano en lo que luce como un Grupo A muy abierto, al conseguir una victoria por 3-1 sobre Panamá la tarde del viernes en el Hiram Bithorn Stadium de San Juan.

Cuba tomó la delantera temprano gracias a un jonrón en el segundo inning de Yoelkis Guibert. En un enfrentamiento de zurdo contra zurdo ante el lanzador Logan Allen, de los Guardianes, Guibert conectó una línea por la raya del jardín derecho que apenas se coló dentro del poste de foul. El batazo de Guibert salió del bate a 103.3 mph y recorrió apenas 347 pies.

Una entrada después, Yoan Moncada le dio mayor ventaja a Cuba. Moncada, quien bateó .435 con OPS de 1.258 en el Clásico Mundial del 2023, castigó un sweeper colgado en cuenta de 3-1 y lo envió más allá de la cerca del jardín izquierdo para un cuadrangular de dos carreras. Moncada llegó al encuentro con apenas 2 hits en 12 turnos y sin extrabases ante Allen en sus enfrentamientos previos cara a cara en MLB.

Esos dos batazos de largo alcance resultaron más que suficiente respaldo ofensivo para el cuerpo de pitcheo cubano, que silenció los bates de Panamá.

Liván Moinelo, otra de las figuras destacadas durante la actuación de Cuba en el torneo de 2023, recibió la asignación como abridor en su octava aparición de por vida en el Clásico Mundial de Béisbol.

Moinelo lució como el vigente Jugador Más Valioso de la Liga del Pacífico de la NBP. Lanzó 3.2 innings en blanco con cuatro ponches y provocó mucho contacto débil, permitiendo apenas dos batazos de alta velocidad.

El bullpen no perdió el ritmo, comenzando con el derecho de los Azulejos, Yariel Rodríguez, quien trabajó 2.1 episodios sin permitir hits y con tres ponches. También dejó varados a dos corredores heredados en el cuarto episodio.

Panamá logró fabricar una carrera ante Emmanuel Chapman en el séptimo capítulo, pero no pudo acercarse más. Tres relevistas cubanos se combinaron para los últimos siete outs y asegurar el triunfo, ayudados en parte por una espectacular atrapada en tiro de plancha de Moncada en la antesala para evitar una anotación en el octavo capítulo.

Cuba volverá a la acción el domingo contra Colombia a las 12 p.m. ET (1 p.m. hora local). Panamá intentará evitar un inicio de 0-2 en el grupo cuando enfrente a Puerto Rico el sábado a las 6 p.m. ET (7 p.m. hora local).