Erik González entra en el roster dominicano como sustituto de Jeremy Peña

Erik González voló hacia Miami para integrarse al equipo de cara al debut ante Nicaragua. ( FUENTE EXTERNA )

Nelson Cruz, gerente general de la República Dominicana, se vio forzado a acudir a su agenda telefónica un día antes de iniciar la pasantía de los quisqueyanos por el Clásico Mundial de Béisbol del 2026.

Cuando se confirmó la ausencia por lesión del torpedero Jeremy Peña, el reto era conseguir un reemplazo que estuviera en el loanDepot park para el partido inaugural del viernes a las 8 p.m. ante Nicaragua.

Lo hicieron. El elegido fue Erik González, anunció oficialmente la selección el viernes, horas antes del pitcheo inaugural. El veterano infielder de 34 años se convierte en la última pieza en integrarse a un "Dream Team" que buscará eliminar el sabor amargo del 2023, cuando los quisqueyanos no pudieron pasar de la ronda inicial.

González participará en el Clásico por primera vez en su carrera y viene de jugar con los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, donde bateó .299 con 14 impulsadas en 44 compromisos.

En las Grandes Ligas, pasó partes de siete campañas con los Guardianes, Piratas y Marlins, registrando promedio de .242, 11 jonrones y 77 impulsadas a lo largo de 352 encuentros.

Llenar el vacío de Peña no será tarea sencilla. Aunque tampoco necesario en su totalidad, pues Geraldo Perdomo es el encargado de las paradas cortas titular para Dominicana. González llega para aportar profundidad a un roster en el que abundan las estrellas, algo de suma importancia para un conjunto que aspira con lo más alto.

Peña sufrió la lesión durante el partido de exhibición del miércoles entre República Dominicana y los Tigres de Detroit en Santo Domingo, República Dominicana, y fue retirado del juego después de tres entradas.

Peña fildeó un rodado con fuerza de Wenceel Pérez detrás de la segunda base en la tercera entrada y lanzó a primera para el out. Se le vio en video mirándose la mano derecha con incomodidad un par de veces después de la jugada, pero permaneció en el juego y se ponchó en la parte baja de la tercera antes de ser retirado.

Sangró tras el golpe

El mánager de los Astros, Joe Espada, quien habló con Peña y el mánager dominicano, Albert Pujols, dijo que la pelota golpeó la uña de Peña, lo que le provocó un poco de sangre. Se le realizó una radiografía después del partido en República Dominicana y regresó al sur de Florida el miércoles por la noche con el equipo.

"El solo hecho de que terminó la entrada, terminó la jugada, se sintió lo suficientemente bien como para ir y conseguir un turno al bate —sabemos lo duro que es Jeremy—, pero dejaré que nuestros médicos lo examinen y luego evaluaremos cómo seguimos", dijo Espada el jueves.

Espada dijo que Peña no parecía muy preocupado cuando habló con él por teléfono. "Ese también es Jeremy, ¿sabes? Estaba tratando de convencer a Pujols de que se quedara en el juego", dijo. "También hablé con Pujols y me dijo: ´Joe, quería seguir en el juego´. Le salía un poco de sangre de la zona de la uña".