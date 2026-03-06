Excampeón de los 100 m Fred Kerley es suspendido dos años por violar normas antidopaje

El atleta estadounidense Fred Kerley, excampeón mundial de los 100 metros planos, fue sancionado este viernes con una suspensión de dos años por no informar de su paradero a funcionarios antidopaje, anunció la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU) en un comunicado.

Kerley, medallista de oro en los 100m en el Mundial de 2022 en Eugene, está suspendido desde agosto del año pasado tras cometer tres fallos en el reporte de su paradero dentro de un período de 12 meses.

Un tribunal disciplinario de la AIU confirmó su suspensión el viernes y dictaminó que el atleta de 30 años, también medallista de los 100m en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024, había sido "negligente y, en cierta medida, imprudente" al incumplir las normas antidopaje.

Todos los atletas de élite tienen que cumplir requisitos estrictos para informar a los oficiales antidopaje sobre su ubicación, en los campos de entrenamiento o cuando viajan, y deben proporcionar una hora y un lugar cada día para cumplir con las normas establecidas para las pruebas de dopaje sin previo aviso.

Si en un año registran tres incumplimientos, como no presentarse a un control o proporcionar información inexacta a la agencia antidopaje, son objeto de castigo.

"Desafortunadamente, las sustancias dopantes sofisticadas solo pueden detectarse en la muestra de un atleta durante unos días o incluso horas después de su administración", declaró el director de la AIU, Brett Clothier, en un comunicado.

"Las organizaciones antidopaje deben poder realizar pruebas a los atletas sin previo aviso en el día y la hora que elijamos; de lo contrario, los programas antidopaje no funcionarán y los dopantes evitarán fácilmente ser detectados, añadió.

Kerley ha declarado que planea participar en mayo de los Juegos Mejorados de Las Vegas, donde los competidores podrán usar sustancias para mejorar el rendimiento.

World Athletics, organismo rector mundial del atletismo, ha advertido que cualquier atleta que participe en esta primera edición del evento se enfrentará a sanciones "significativas".