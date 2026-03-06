Dominicana sale al ruedo en el Clásico ante la Nicaragua de Dusty Baker

Cristopher Sánchez durante la conferencia de prensa previo a la jornada inaugural del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol. ( FUENTE EXTERNA )

Nicaragua, tierra beisbolera en Centroamérica que ha parido a lanzadores como Dennis Martínez, Vicente Padilla y Jonathan Loásiga, se coloca como el primer obstáculo a derribar por el equipo dominicano en esa carrera de vallas llamadas Clásico Mundial de Béisbol que se pone a rodar este viernes en este lado del planeta.

Los nicas, que debutaron en el certamen en 2025 y perdieron sus cuatro partidos, incluyendo uno ante Dominicana, enviarán al montículo en el partido de este viernes (8:00 pm) al derecho Ronald Medrano, de 30 años. Es un lanzador que no superó AA en dos estancias por el béisbol organizado, con paso por la Lidom con los Gigantes (2023-2024) y que en 2025 tiró en la liga mexicana.

"Vamos a hacer historia. Mi mentalidad mañana (hoy) es salir pensando en sacar la mayor cantidad de innings en cero, ejecutar cada pitcheo en cada momento e ir episodio a episodio", dijo Medrano el jueves, en rueda de prensa.

El equipo quisqueyano apuesta por Cristopher Sánchez, quien solo hizo una salida de pretemporada, ante los Blue Jays, con dos entradas de dos hits y cuatro ponches. No hizo el viaje a Santo Domingo y se unió al plantel el jueves, en Miami.

"A este nivel uno siempre se mantiene estudiando (a los bateadores) y viendo. También tenemos a nuestros coaches y scouts pasándonos informaciones y eso. Este es mi primer Clásico, mi primera apertura. Nada, salir a disfrutar y hacer lo que yo sé hacer, que es disfrutar mi juego", dijo Sánchez ayer.

Baker y Vientos

El nica es un equipo donde sobresale la figura del dirigente Dusty Baker, tres veces Mánager del Año en la MLB, y como jugador de posición Mark Vientos, antesalista de los Mets. Tras tantear por jugar por los Estados Unidos (donde nació), la República Dominicana (donde nació su padre), Puerto Rico (abuelo paterno) se inclinó por Nicaragua (de donde es su madre), el equipo donde tenía mayor opción de juego.

El propio Baker dejó clara la ambición del equipo pese a las diferencias con sus rivales.

"Nuestra mentalidad es la de ganar. Sabemos a quiénes enfrentaremos y las diferencias que hay, pero cuando se pone la pelota en juego, todo es posible. Todo puede suceder", explicó el capataz que fue campeón con Houston en 2022 en una carrera de 26 temporadas en las que cosechó récord de 2,183-1,862 con paso por Gigantes, Cachorros, Rojos, Nacionales y Astros.

Los bates

Otros talentos de ofensiva que sobresalen en el plantel son los exligamayoristas Jeter Downs y Cheslor Cuthbert. Además, integran la nómina los jugadores de triple A Ismael Munguía y Freddy Zamora, junto a piezas como Chase Dawson, Omar Mendoza, Juan Diego Montes y Melvin Novoa.

La rotación se perfila como el principal respaldo nica. Además de Medrano, tienen al exgrandes ligas Erasmo Ramírez, que abrirá ante Países Bajos, así como el derecho Carlos Rodríguez, prospecto de los Cerveceros.

El cuerpo de lanzadores incluye también a los zurdos Dilmer Mejía y Danilo Bermúdez, así como a Juan Carlos Ramírez, Oscar Rayo, Stiven Cruz y Duque Hebbert, todos con experiencia en ligas menores o Grandes Ligas.