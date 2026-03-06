Shohei Ohtani pegó grand slam y Japón da paliza a Taiwán

El japonés Shohei Ohtani celebra después de conectar un grand slam durante el partido de primera ronda del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Taiwán en el Tokyo Dome el 6 de marzo de 2026. ( AFP )

Japón comenzó la defensa de su título del Clásico Mundial de Béisbol midiéndose a una selección de Taiwán que sorprendió en el torneo Premier12 del 2024.

Esta vez, con un roster encabezado por Shohei Ohtani y una variedad de estrellas de las Grandes Ligas, los japoneses mandaron en una victoria por 13-0. Luego de que Ohtani iniciara el encuentro con un doblete, Taiwán pasó por apuros antes de dejarlo en la tercera base.

Ohtani se aseguró de que eso no volviera a suceder.

En el inicio del segundo capítulo, la alineación de Japón entró en ritmo. El nuevo cañonero de los Medias Blancas, Munetaka Murakami, negoció un boleto para comenzar el capítulo, Shugo Maki dio un sencillo y Sosuke Genda se embasó por un bolazo para llenar las bases. Luego de que Kenya Wakatsuki fuera retirado con un elevado, Ohtani entró a la caja de bateo para su segundo turno.

Tuvo que ver cuatro pitcheos antes de enviar una curva de Hao-Chun Cheng con la cuenta 2-1 hacia las butacas del bosque derecho -- demostrando la nueva celebración ‘batiendo matcha’ mientras corría las bases. Fue una daga de cuatro carreras, pero eso fue solo el comienzo.

"[Koki] Kitayama se las ingenió mucho para salir con esa celebración, entonces haré lo mejor posible para seguir haciéndola”, declaró Ohtani.

“Como un equipo unido, esta es una gran manera de reforzar esa unión”, declaró el dirigente de Japón, Hirokazu Ibata, a comienzos de la semana sobre la celebración. “Desearía que pudiéramos tomar 10 o 20 de esos tés por partido”.

Con dos outs, el guardabosque de los Medias Rojas, Masataka Yoshida, remolcó al jardinero de los Cachorros, Seiya Suzuki, con un doblete antes de Murakami volviera para impulsar a Yoshida con un sencillo.

El dirigente de Taiwán Hao-Jiu Tseng luego llamó al bullpen, acudiendo a Chih-Wei Hu, pero no pudieron frenar el ataque. Genda dio un sencillo de dos vueltas, Wakatuski empujó otra raya y Ohtani -- bateando por tercera vez en apenas dos episodios, dio un sencillo productor para ampliar la ventaja por 10-0 antes de que Kensuke Kondo conectara un roletazo para ponerle fin a la paliza.

Nueva marca de carreras

En total, 15 bateadores llegaron al plato, con el equipo conectando siete hits, negociando cuatro pasaportes y recibiendo un bolazo. Japón fijó una marca de mayor carreras anotadas en un mismo capítulo de un Clásico Mundial de Béisbol, superando las nueve que la selección de Estados Unidos anotó en la primera entrada del Clásico Mundial del 2023 y que Cuba colgó contra México en el 2009.

“Esa fue la entrada que verdaderamente decidió el partido”, señaló Ohtani. “Luego de anotar las primeras carreras, nos mantuvimos enfocados y negociamos algunas bases por bolas, entonces pienso que manejamos bien el partido desde ese momento. En general, creo que fue un buen encuentro”.

Las cinco impulsadas de Ohtani en un mismo inning también fijaron un récord del Clásico Mundial.

El ataque tampoco concluyó ahí. Los japoneses anotaron tres carreras en la tercera entrada con un sencillo productor de Kazuma Okamoto y un hit de dos vueltas de Genda -- un jugador que es parte de la alineación más por su defensa que por su bate.

Aunque el plan era para que el abridor Yoshinobu Yamamoto lanzara tres innings, fue sacado con dos outs en el tercer capítulo luego de que Taiwán llenara las bases. Shoma Fujihara entró desde el bullpen y ponchó a An-Ko Lin para ponerle fin a la amenaza de Chines Taipei.

Con la ventaja tempranera, surgió la posibilidad de que Japón llegara a romper el récord de Corea de la mayor cantidad de carreras anotadas en un mismo partido del Clásico Mundial de Béisbol y la mayor diferencia en un triunfo, que se fijó con una victoria por 22-2 contra China en el 2023.

Aunque los japoneses no fijaron marcas en cada categoría ofensiva, estuvieron contentos con el resultado.

Taiwán ahora regresará para enfrentar a Chequia el viernes a las 10 p.m. ET (mediodía hora local del sábado) con dos equipos batallando por evitar jugar una Clasificatoria para el próximo torneo. Japón se mide a su rival Corea el sábado a las 5 a.m. ET por FS1 (7 p.m. hora local).

“Nos seguiremos enfrentando a buenos equipos”, dijo Ohtani sobre su choque contra Corea, “entonces debemos volver a casa temprano, dormir bien y prepararnos bien para esos compromisos”.