Abinader celebra triunfo dominicano en el Clásico y habla de estadio con nivel de Grandes Ligas

Aficionados de República Dominicana animan este viernes, durante un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Nicaragua en el LoanDepot park en Miami. ( EFE / ALBERTO BOAL )

El presidente de la República, Luis Abinader vivió de cerca el ambiente del Clásico Mundial de Béisbol y celebró el debut triunfal de la selección de dominicana, que derrotó 12-3 a Nicaragua la noche del viernes en el loanDepot Park.

El mandatario, quien estuvo acompañado por el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el entusiasmo que rodea al equipo dominicano y el orgullo que siente la diáspora en el escenario internacional.

"Estamos muy contentos, tenemos un gran equipo. Pero además es un gran ambiente (en el estadio). Aquí se ve la dominicanidad, los dominicanos realmente emocionados y muy orgulloso de su país y de su equipo", expresó.

En medio de la celebración deportiva, el jefe de Estado también reiteró los planes del Gobierno para impulsar la construcción de un estadio de béisbol de nivel de Grandes Ligas en República Dominicana. La idea es construir un nuevo parque en la manzana que ocupa el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

La obra sería un mega proyecto que conllevaría hotel, residencias, así como una plaza comercial. La serie de dos partidos de la selección dominicana contra los Tigres de Detroit, los días tres y cuatro de marzo, evidenció el entusiasmo dominicano por el béisbol de ese nivel.

"Recuerda que creamos una comisión presidida por el doctor Jorge Subero que está evaluando en una alianza público-privada hacer un estadio preparado Major League Baseball. Y en eso estamos trabajando", indicó.

La Comisión Consultiva, formada por decreto por el Presidente, consideró factible la construcción del parque en esa zona, pero deberá conservarse el Coliseo de Boxeo Carlos -Teo- Cruz.

Antes del partido, Abinader realizó el lanzamiento de la primera bola, un momento que recordó con satisfacción. "Fue un strike que yo tiré", dijo entre sonrisas.

El presidente también valoró el gesto de que el capitán del conjunto dominicano, Manny Machado, fuera quien lo recibiera detrás del plato.

"Manny es el capitán y es una gran persona y es un gran jugador, un gran dominicano, un caballero. Por lo tanto, me sentí muy contento que él fuera que me recibiera como catcher. Y, repito, fue un strike que tiré", afirmó el mandatario entrevistado por la televisión dominicana que transmite el partido para el país.

Abinader aseguró sentirse especialmente emocionado por el entusiasmo que muestra el equipo dominicano en el torneo.

"Muy orgulloso de esa gran selección. Es una selección que está jugando con entusiasmo, con emoción, con pasión y eso yo lo sentí cuando estuve con ellos en los camerinos y también en Santo Domingo cuando me reuní y cené con ellos. Por lo tanto, yo estoy muy emocionado con esta selección de nosotros poder ganar el Clásico de Béisbol", manifestó.