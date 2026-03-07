Con nuevo jonrón de Ohtani, Japón supera con apuros a Corea del Sur en el Clásico Mundial

El japonés Shohei Ohtani conecta un jonrón durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Japón y Corea del Sur en el Tokyo Dome, Tokio, el 7 de marzo de 2026. ( YUICHI YAMAZAKI / AFP )

El astro Shohei Ohtani conectó su segundo jonrón del Clásico Mundial de béisbol para dar a Japón su segundo triunfo en el torneo, un sufrido 8x6 contra Corea del Sur, el sábado en Tokio.

La superestrella de Los Angeles Dodgers, Ohtani, mandó la pelota a las gradas del Tokyo Dome por segundo partido consecutivo, pero los resilientes surcoreanos llevaron al límite a los vigentes campeones.

Seiya Suzuki también conectó dos jonrones y Masataka Yoshida añadió otro para Japón, que suma dos victorias en dos partidos en el Grupo C (en su debut derrotó claramente a Taiwán por 13x0), mientras que Corea del Sur queda con un triunfo en dos partidos, tras haber ganado en su estreno a la República Checa.

Los coreanos tomaron ventaja de tres carreras en la primera entrada, dejando atónitos al público local y a los jugadores, que pudieron recortar con dos carreras gracias al primer jonrón de Suzuki.

Ohtani empató el marcador en la tercera entrada con un batazo descomunal a las gradas. Japón se adelantó con otros dos jonrones solitarios en esa misma entrada, obra de Yoshida y Suzuki y, cuando parecía que el partido estaba casi sentenciado, los surcoreanos anotaron dos carreras, con un jonrón de Park Dong-won, para volver a empatar el partido.

Tomaron el control

Japón volvió a adelantarse en la séptima entrada con otras tres carreras y los surcoreanos se quedaron sin capacidad de reacción, pese a una última anotación en la octava y penúltima entrada.

Ohtani, de 31 años, quiso sacar cosas positivas del sufrido triunfo: "Cuando logras ganar este tipo de partidos, realmente une al equipo y eleva tu nivel general como grupo".

El japonés destacó que su jonrón permitió a los locales "meterse en el partido". "Habíamos permitido tres carreras temprano, así que poder recortar la diferencia a un juego de una carrera tan rápido fue enorme", dijo.

Ohtani destacó también la reacción de los jugadores: "Creo que lo más importante es que nadie se pone nervioso. Estemos metidos en un lío o tengamos una oportunidad de anotar, todos pueden concentrarse en su propio juego".

En el otro partido del Grupo C, Taiwán apabulló a la República Checa 14x0 para conseguir su primera victoria del torneo.