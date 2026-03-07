Con nuevo jonrón de Ohtani, Japón supera con apuros a Corea del Sur en el Clásico Mundial
La superestrella japonesa empató el juego con un cuadrangular clave en la tercera entrada
El astro Shohei Ohtani conectó su segundo jonrón del Clásico Mundial de béisbol para dar a Japón su segundo triunfo en el torneo, un sufrido 8x6 contra Corea del Sur, el sábado en Tokio.
La superestrella de Los Angeles Dodgers, Ohtani, mandó la pelota a las gradas del Tokyo Dome por segundo partido consecutivo, pero los resilientes surcoreanos llevaron al límite a los vigentes campeones.
Seiya Suzuki también conectó dos jonrones y Masataka Yoshida añadió otro para Japón, que suma dos victorias en dos partidos en el Grupo C (en su debut derrotó claramente a Taiwán por 13x0), mientras que Corea del Sur queda con un triunfo en dos partidos, tras haber ganado en su estreno a la República Checa.
Los coreanos tomaron ventaja de tres carreras en la primera entrada, dejando atónitos al público local y a los jugadores, que pudieron recortar con dos carreras gracias al primer jonrón de Suzuki.
Ohtani empató el marcador en la tercera entrada con un batazo descomunal a las gradas. Japón se adelantó con otros dos jonrones solitarios en esa misma entrada, obra de Yoshida y Suzuki y, cuando parecía que el partido estaba casi sentenciado, los surcoreanos anotaron dos carreras, con un jonrón de Park Dong-won, para volver a empatar el partido.
Tomaron el control
Japón volvió a adelantarse en la séptima entrada con otras tres carreras y los surcoreanos se quedaron sin capacidad de reacción, pese a una última anotación en la octava y penúltima entrada.
Ohtani, de 31 años, quiso sacar cosas positivas del sufrido triunfo: "Cuando logras ganar este tipo de partidos, realmente une al equipo y eleva tu nivel general como grupo".
El japonés destacó que su jonrón permitió a los locales "meterse en el partido". "Habíamos permitido tres carreras temprano, así que poder recortar la diferencia a un juego de una carrera tan rápido fue enorme", dijo.
Ohtani destacó también la reacción de los jugadores: "Creo que lo más importante es que nadie se pone nervioso. Estemos metidos en un lío o tengamos una oportunidad de anotar, todos pueden concentrarse en su propio juego".
En el otro partido del Grupo C, Taiwán apabulló a la República Checa 14x0 para conseguir su primera victoria del torneo.