Al mediodía de este domingo, Dominicana se cita con la enigmática Holanda, 13 años después

Luis Severino será el encargado de abrir el partido por República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

A las 12 del mediodía de este domingo, se dará inició al cuarto capítulo entre República Dominicana y Países Bajos en la historia del Clásico Mundial.

¿ Y ahora qué podría pasar ? . Holanda es el único país en los 20 años de existencia de este torneo, contra los que Dominicana no tiene una serie particular empatada o a su favor. Los europeos han ganado dos de tres enfrentamientos.

El antecedente del actual Clásico Mundial, es que Dominicana viene de aplastar a Nicaragua, mientras que los holandeses vienen una vez de la mano del enigma y la sorpresa.

Así marchan en 2026

En su primer partido, Holanda le fabricó una carrera en la segunda entrada a Ranger Suárez, el mejor lanzador de Venezuela, y quien venía de una gran actuación en la postemporada de la MLB, cuando consiguió la única victoria de los Filis de Filadelfia en la pasada serie divisional de la Liga Nacional ante los Dodgers.

Antes de que Venezuela explotara y ganara el partido, los europeos jugaron buena defensa y estuvieron abajo por solo 1-2, hasta la quinta entrada.

Luego ayer contra Nicaragua, plantearon otro juego cerrado, estrategicamente utilizaron cuatro lanzadores que fueran cada uno al menos dos entradas.

Llegaron perdiendo 3-1 al noveno (estuvieron a ley de un out para caer derrotados), pero el intermedista Ozzie Albies (dos bates de plata, tres veces All-Star y campeón de la Serie Mundial en 2021 con Atlanta), conectó un jonrón de tres carreras para dejar tendidos en el terreno a los centroamericanos, y negarles el gusto de saborear su primera victoria en la historia del Clásico Mundial, en su noveno intento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/afp202603072265298448v1highres2026worldbaseballclassicpooldnicaraguavnethe-aecb030d-4f7a47ff.jpg Ozzie Albies, de Holanda, recorre las bases tras conectar un jonrón contra Nicaragua durante la novena entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP)

El desquite en 2013

El de hoy será el primer enfrentamiento entre ambos equipos desde las semifinales del Clásico Mundial de 2013, cuando Dominicana se impuso 4-1 en San Francisco para avanzar al juego por el campeonato.

En ese encuentro, el derecho Edinson Vólquez lanzó cinco entradas sólidas y el relevo dominicano —incluyendo a Fernando Rodney— cerró el partido, mientras que un racimo de cuatro carreras en la quinta entrada decidió el juego. Moisés Sierra empató con un doble remolcador y luego José Reyes conectó el hit que dio la ventaja definitiva.

El desquite fue dulce luego de la tragedia vivida cuatro años antes.

Los fantasmas del 2009

Mencionar Holanda o Países Bajos en la fanáticada dominicana, es como hacer recordar a algún personaje de una película de terror.

En 2009, Holanda sorprendió al mundo al vencer dos veces a la escuadra quisqueyana en la primera ronda. El primer golpe llegó con victoria 3-2 en San Juan, un resultado que dejó atónitos a los favoritos dominicanos. El pitcheo encabezado por Sidney Ponson mantuvo a raya la ofensiva caribeña, mientras los neerlandeses aprovecharon errores defensivos y una temprana ventaja para sostener el triunfo.

La sorpresa se completó pocos días después con un dramático triunfo 2-1 en 11 entradas que eliminó a Dominicana del torneo. Eugene Kingsale fue el héroe al impulsar la carrera del empate y luego anotar la del triunfo, sellando una de las mayores hazañas en la historia del Clásico Mundial. Aquella victoria permitió a Holanda avanzar a la segunda ronda y dejó fuera prematuramente a uno de los grandes favoritos del campeonato.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/albert-pujols-rueda-de-prensa-despues-de-segundo-juego-ante-detorit-cmb-2026-03-04samil-mateo-166914a7-d4a23c03.jpeg Albert Pujols durante la rueda de prensa luego del partido entre República Dominicana y los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya JuanMarichal, un segundo partido de preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO)

Pujols en control

Pero de las cosas diferentes para el duelo de hoy, es que el dirigente dominicano Albert Pujols, tal y como lo hizo con Nicargua, ha realizado junto su staff de scouts de avanzada, un análisis de cómo juega Holanda, y qué podría pasar esta tarde.

Para neutralizar a Holanda, Pujols ya tiene un arma que ha demostrado ser infalible: el manejo del bullpen. Contra Nicaragua, el relevo en 8.2 entradas, no permitió carreras, aceptó tres hits y otorgó un boleto.

¨El pitcheo que nosotros tenemos, cualquier equipo de Grandes Ligas lo quisiera tener. El trabajo y el esfuerzo que pusimos de preparación para este juego con nuestros lanzadores es nos funcionó y así lo seguiremos preparando¨, dijo Pujols en rueda de prensa después del debut dominicano.

Luis Severino de los Atléticos será el encargado de subir a la lomita, mientras que por los europeos lo hará Arij Fransen, un derecho de 24 años que pertenece a Cincinnati desde 2019 pero nunca ha debutado en Grandes Ligas.

Por lo demás, la alineación dominicana es un trabuco que dificilmente el pitcheo holandés (compuesto casi en su totalidad por pitchers de las ligas menores), pueda contener el hurácan del bateo criollo que en su primera presentación anotó 12 carreras a ritmo de 14 hits.

Una victoria para Dominicana es sumamente importante ya que de lograrla, buscaría este lunes 9 el pase a segunda ronda contra Israel.