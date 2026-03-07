El prospecto canadiense Owen Caissie confirma su calidad en el triunfo sobre Colombia

Owen Caissie, recorre las bases luego de su jonrón contra Colombia. ( FUENTE EXTERNA. )

Canadá fue una de los primeros equipos en ser señalados para clasificar en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico. En su primer partido del sábado, demostraron por qué.

El equipo del mánager Ernie Whitt venció a Colombia 8-2, dejando a su país con marca de 1-0 en la fase de grupos.

Owen Caissie conectó un jonrón de dos carreras y Michael Soroka marcó la pauta en el montículo con tres sólidas entradas para ayudar a Canadá a conseguir una gran victoria inaugural en el Estadio Hiram Bithorn. Colombia quedó con marca de 0-2.

La victoria le da impulso a Canadá de cara a su partido del domingo contra Panamá (7 p.m.) y deja a Colombia con una desventaja considerable en la fase de grupos antes de su partido del domingo contra Cuba (mediodía), donde una derrota podría significar la eliminación del equipo.

Team Canada's first runs of the #WorldBaseballClassic come on an Owen Caissie home run! pic.twitter.com/8IXtDedjQp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 7, 2026

El jonrón de Caissie en la segunda entrada abrió el marcador y le dio a Canadá una ventaja que ya no cedió, ya que Soroka y cinco relevistas limitaron a Colombia a solo dos carreras y seis hits. Y el impacto de Caissie no fue un jonrón cualquiera, sino uno que aterrizó dentro de una bandera canadiense... sostenida por un aficionado canadiense... también llamado Owen.

"No, no me di cuenta", sonrió el principal prospecto de los Marlins. "Pero [el jonrón] les da a los chicos un pequeño empujón inicial. Nunca viene mal. Y quedar primeros en el marcador en estos torneos realmente importa. Nuestro plan de juego fue corto, pero funcionó".

Scouting Report de Owen Caissie (Miami Marlins) Edad : 23 años.

Debut : en MLB: 14 de agosto del 2025.

Perfil : jardinero de esquina con gran poder y las herramientas para convertirse en un bateador de mitad de orden en las Ligas Mayores.

Proyección: Caissie es un bateador zurdo de 6-3 de estatura cuya principal herramienta es su potencia, generada por la gran velocidad del bate y el loft natural de su swing. Su fuerza y apalancamiento le permiten conectar la pelota a todos los jardines, especialmente desde el jardín central izquierdo hasta la línea del jardín derecho, lo que le otorga un potencial legítimo de 30 jonrones en las Grandes Ligas. Su swing puede ser largo en ocasiones, lo que contribuye a los ponches, pero el impacto de su contacto lo convierte en uno de los bateadores de poder más peligrosos entre los jóvenes prospectos de los jardines de toda la MLB.

Colombia y su calvario

A pesar del desequilibrado marcador final, el juego se mantuvo reñido hasta la baja de la octava, cuando Canadá anotó cuatro carreras, destacadas por un triple impulsor de Abraham Toro y un sencillo productor de Bo Naylor, para sentenciar el encuentro.

Colombia, por su parte, ha tenido dificultades ofensivas en sus dos primeros partidos del torneo. El equipo, que fue blanqueado en su primer juego contra Puerto Rico el viernes, llega al domingo de 17-1 (.059) con corredores en posición de anotar y 17 hombres en base.

Las oportunidades desaprovechadas volvieron a definir al equipo el sábado. El comienzo fue prometedor cuando el prospecto de los Marineros, Michael Arroyo, abrió la primera entrada con un sencillo, robó segunda y llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado con un out. Sin embargo, posteriormente fue puesto out en el plato por una jugada de selección del fildeador.

Colombia comenzó el torneo con 11 entradas consecutivas sin permitir carreras antes de anotar con un sencillo productor de Arroyo con dos outs en la tercera entrada el sábado.