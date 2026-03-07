El arsenal ofensivo y el relevo dominicano compensaron pobre salida de Sánchez

El tercera base dominicano Junior Caminero en acción durante el partido del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Nicaragua y República Dominicana en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami, Florida, EE. UU., el 6 de marzo de 2026. ( EFE )

Nicaragua puso a prueba al trabuco dominicano en la primera mitad del partido, pero su pitcheo no resistió y terminó aplastado por uno de los favoritos al título.

Junior Caminero conectó un jonrón de dos carreras en el sexto inning, rompiendo el empate para impulsar a la República Dominicana a lo que terminó siendo una contundente victoria por 12-3 en el primer juego del grupo para ambos equipos.

Julio Rodriguez y Oneil Cruz también conectaron jonrones en un octavo inning de seis carreras, cerrando cualquier posibilidad de una remontada tardía de Nicaragua.

Nicaragua tendrá que sacudirse rápidamente la derrota, ya que volverá al terreno para enfrentar a Países Bajos al mediodía del sábado. La República Dominicana descansará el sábado y retomará la acción el domingo por la tarde, también contra Países Bajos.

Miles de aficionados dominicanos estuvieron en las gradas para este juego, pero los seguidores de Nicaragua también se hicieron sentir en gran número, creando un ambiente eléctrico desde el primer lanzamiento.

Nicaragua tomó una rápida ventaja en el primer inning, cuando los primeros cuatro bateadores se embasaron, el primero tras un ponche acompañado de un lanzamiento descontrolado del abridor Cristopher Sánchez.

El sencillo productor de Ismael Munguía representó la primera carrera del juego, y luego Sánchez otorgó base por bolas a Mark Vientos, llenando las bases sin outs.

Sánchez, subcampeón del premio Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, ponchó a los siguientes tres bateadores, haciendo historia como el primer lanzador en la historia del Clásico Mundial de Béisbol en registrar un inning de cuatro ponches.

Ketel Marte empató el juego con un doble productor en la parte baja del inning, y luego anotó en un rodado de Vladimir Guerrero Jr. La República Dominicana había escapado de un gran aprieto en el primer episodio y respondió con dos carreras propias en el mismo capítulo, pero Nicaragua no iba a marcharse en silencio.

Cuatro de los primeros cinco bateadores en el segundo inning conectaron hit para el equipo de Dusty Baker, mientras Freddy Zamora y Chase Dawson impulsaron una carrera cada uno para devolverle a Nicaragua la ventaja por una rayita.

Sánchez solo trabajó 1.1 innings, permitiendo tres carreras (dos limpias) con seis hits y una base por bolas, además de cuatro ponches, todos durante su inning histórico.

J-Rod igualó el juego con un sencillo productor en el tercer inning, continuando el temprano intercambio de anotaciones.

Los dos bullpens calmaron las cosas después de la acción inicial, ya que los relevistas dominicanos retiraron a 13 bateadores consecutivos tras la salida de Sánchez. Nicaragua retiró en orden a los dominicanos en el cuarto y quinto inning, creando mucha tensión en el estadio y dejando a los fanáticos de ambos equipos esperando el momento de estallar.

Se sentía como si la próxima carrera pudiera ser la decisiva. Esa sensación terminó siendo cierta.

La entrada clave

Manny Machado abrió el sexto inning con un doble contra Stiven Cruz, un derecho de 24 años dentro del sistema de Cerveceros. Dos lanzamientos después, Caminero disparó su bambinazo de 414 pies hacia el jardín central, dándole a los dominicanos ventaja de dos carreras y desatando una celebración en las gradas, y también en el terreno, donde varios compañeros salieron del dugout para esperarlo en el plato.

Caminero se tomó su tiempo para recorrer el camino de tercera a home, saltando y gesticulando mientras avanzaba por la línea. Fue recibido por Machado, J-Rod y Fernando Tatis Jr., realizando su celebración personalizada con cada compañero.

El joven de 22 años también recibió la chaqueta especial de jonrones del equipo, que se puso antes de levantar ambos brazos hacia los aficionados, quienes estaban tan ruidosos como durante todo el juego.

La celebración fue digna de un walk-off, pero la República Dominicana todavía tenía nueve outs por conseguir para asegurar la victoria.

Wandy Peralta y Camilo Doval se encargaron de los primeros seis antes de que la República Dominicana estallara con su gran octavo inning. En total, siete relevistas dominicanos se combinaron para 7.2 innings sin permitir carreras, pero la ofensiva terminó robándose el espectáculo antes de que terminara la noche.