Durante ocho entradas el sábado, el equipo holandés se vio impotente en el plato, dejando a 10 hombres en base y sin conectar hits en seis intentos con corredores en posición de anotar.

Un swing de Ozzie Albies borró toda esa frustración, convirtiendo lo que habría sido una derrota aplastante en una celebración del Clásico.

Albies conectó el primer jonrón de oro en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, guiando a Holanda a una victoria por 4-3 sobre Nicaragua en un duelo crucial del Grupo D en el LoanDepot Park. Fue la décima victoria de oro en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, la cuarta para Holanda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/hc1yabwwgaacdd0-5da3a772.jpg Jugadores holandeses celebran luego de ganar el partido (FUENTE EXTERNA)

"Nunca lo olvidaré", dijo Albies.

Al conectar la recta de Ángel Obando en el primer lanzamiento, solo un pensamiento cruzó por la mente de Albies.

"Es hora de celebrar", dijo Albies. "En el momento en que la conecté... me sentí igual. Dio en el punto perfecto del bate, así que me alegré mucho de que sucediera en el momento justo".

Jeter Downs le había dado a Nicaragua la ventaja en la octava entrada, rompiendo el empate 1-1 con un jonrón de dos carreras, dejando a su equipo a solo seis outs de su primera victoria en el Clásico Mundial de Béisbol.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/afp202603072265298448v1highres2026worldbaseballclassicpooldnicaraguavnethe-eaaced29.jpg Ozzie Albies, de Holanda, recorre las bases tras conectar un jonrón contra Nicaragua durante la novena entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP)

Regreso increible

Pero Holanda montó una remontada con dos outs, con un sencillo de Ceddanne Rafaela y un doble fortuito de Xander Bogaerts, cuyo rodado fuerte a tercera podría haber sentenciado el juego, pero pegó en la almohadilla y rebotó hacia el jardín izquierdo, llevando a Albies al plato con la oportunidad de ser el héroe.

"Fue mala suerte para nosotros", dijo el mánager de Nicaragua, Dusty Baker. "Dicen que es un juego de pulgadas; esa pelota simplemente pegó en la almohadilla de tercera base y se fue por encima".

Baker decidió no darle base por bolas intencional a Albies, quien caminó al plato asumiendo que le darían la primera base.

"No se embasa la carrera de la victoria", dijo Baker. "Fue una derrota aplastante, no solo para nosotros, sino para toda Nicaragua. Hay que lamerse las heridas y luego volver mañana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/jeterdowns-bd47fd0e.jpg Jeter Downs le dio con un cyadrangular la victoria parcial a Nicaragua por 3-1. (FUENTE EXTERNA.)

La victoria iguala el récord de Holanda en el Grupo D a 1-1, con partidos restantes contra República Dominicana el domingo e Israel el martes. Nicaragua cae a 0-2, dejándolos en una posición precaria con solo dos juegos restantes en la fase de grupos.

Ambos equipos tuvieron dificultades para generar algo de ofensiva, combinando para dejar 22 corredores en base durante las primeras siete entradas, cada uno con las bases llenas en dos ocasiones distintas.

Las únicas carreras hasta ese momento llegaron con el pelotazo de Albies con las bases llenas en la tercera entrada y la base por bolas de Cheslor Cuthbert con las bases llenas en la quinta, mientras ambos equipos esperaban un hit potente que potencialmente pudiera decidir el juego

Erasmo Ramírez le había dado a Nicaragua cinco sólidas entradas de una sola carrera, mientras que el abridor holandés Jaitoine Kelly, quien se convirtió en el lanzador abridor más joven en la historia del Clásico Mundial de Béisbol con 18 años y 251 días, lanzó dos entradas sin permitir carreras antes de entregar la pelota a su bullpen.

El juego, 1-1, avanzó a la octava entrada cuando Downs, quien erróneamente creyó que su elevado de la séptima entrada iba a salir del jardín, realizó una espectacular jugada de clavado sobre un rodado de Didi Gregorius para cerrar la séptima, llegó al plato con dos outs y un corredor en primera. Lars Huijer lanzó un sinker con cuenta de 1-0 que Downs conectó al jardín central izquierdo. El batazo de 397 pies superó la pared, desatando una celebración en el dugout de Nicaragua.