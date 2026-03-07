Sam Aldegheri, la joya Italiana con la que los europeos debutan con blanqueada ante Brasil

Al comenzar el Clásico Mundial de Béisbol, el mánager de Italia, Francisco Cervelli, afirmó que su objetivo era "poner a Italia en el mapa" como país beisbolero.

Así que, para el primer partido de su equipo contra Brasil el sábado en el Daikin Park, le entregó la pelota a Sam Aldegheri, uno de los pocos jugadores de la MLB nacidos en Italia y el primer lanzador italiano en llegar a las Grandes Ligas en casi 80 años.

Aldegheri, vistiendo el uniforme de su país por primera vez, estuvo a la altura de las circunstancias. El zurdo de 24 años lideró a Italia a una victoria de 8-0 sobre Brasil en su primer partido del Clásico Mundial de Béisbol, lanzando 4.2 entradas en blanco, permitiendo solo un hit y ponchando a ocho.

Sam Aldegheri was outstanding today for Italy against Brazil Part 2:



4.2 IP

1 H

0 R

8 SO

2 BB

0 hard-hit balls allowed

17 whiffs/32 swings (53% Whiff rate)

63 Pitches (42 Strikes)

Aunque los italianos también se mantuvieron sin anotar durante gran parte del juego gracias al abridor brasileño Enzo Sawayama, finalmente lograron abrir el marcador en la sexta entrada tras la actuación decisiva de Aldegheri.

El jardinero de los Astros, Zach Dezenzo, jugando en su estadio local en Houston, abrió el marcador con un sencillo productor, y el toletero de los Royals, Jac Caglianone, añadió otra carrera con un doblete que rebotó en el guante del primera base brasileño Dante Bichette Jr. y por la línea del jardín derecho.

Dante Nori conectó dos jonrones al final y Dominic Canzone conectó un jonrón de tres carreras que se coló en la segunda grada del jardín derecho para sellar la victoria.

What a pickoff by Sam Aldegheri for Italy!



: FOX Sports app

Nori, con tan solo 21 años y 151 días, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del Clásico Mundial de Béisbol con un juego de múltiples jonrones... después de que el brasileño Lucas Ramírez lo hiciera un día antes contra la selección estadounidense.

Pero todo comenzó con Aldegheri, quien nació y creció en Verona, Italia, en el pequeño pueblo de San Martino Buon Albergo.

Así llegó a MLB

Tras jugar en la Liga Italiana de Béisbol, firmar con los Filis como agente libre internacional en 2019 y ser traspasado a los Angels en 2024, finalmente llegó a las Grandes Ligas.

Cuando debutó en la MLB el 30 de agosto de 2024, Aldegheri se convirtió en el primer lanzador italiano en llegar a las Grandes Ligas desde Rugger Ardizoia con los Yankees en 1947.

Y fue apenas el octavo jugador nacido en Italia en la historia de las Grandes Ligas. Aldegheri ahora ocupa el puesto número 17 en el ranking de prospectos de los Angels para la temporada 2026 según MLB Pipeline.