Con jornada histórica, Luis Arráez impulsa a Venezuela a colocarse en 2-0

Luis Arraez, del equipo venezolano, conecta un jonrón contra el equipo de Israel durante la quinta entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( RICH STORRY/GETTY IMAGES/AFP )

Tras ver a Luis Arráez impulsar dos carreras para Venezuela en su primera victoria, Wilson Contreras quería que el mundo supiera qué pensaba de su compañero. "Arráez es un gran jugador", dijo Contreras sobre Arráez, quien tiene un promedio de bateo de .317 y solo 36 jonrones. "Nació, diría yo, en el momento equivocado, pero es cierto: Luis Arráez es un gran bateador. Solo quería decirlo".

Arráez quizá no tenga la potencia de algunos de sus colegas de Grandes Ligas, pero el tres veces campeón de bateo demostró su fuerza el sábado por la noche, conectando dos jonrones para liderar la victoria de Venezuela por 11-3 sobre Israel en el LoanDepot Park.

Arráez terminó la noche de 4 de 5 con dos jonrones, dos dobles, cinco carreras impulsadas y cuatro anotadas, ayudando a Venezuela a un inicio de temporada de 2-0 en su intento por avanzar más allá del Grupo D. Fue el segundo juego de Arráez con múltiples jonrones en el Clásico, convirtiéndolo en el primer jugador en la historia en lograr esa hazaña más de una vez.

Poder inédito

El inicalista venezolano solo ha conectado varios jonrones en un solo juego en 840 partidos de Grandes Ligas; irónicamente, su único juego de dos jonrones en las Grandes Ligas fue en este mismo estadio, donde también se jugaron sus dos juegos de múltiples jonrones en el Clásico Mundial de Béisbol. En dos juegos, Arráez tiene marca de 5 de 8 con dos jonrones, dos dobles, cinco carreras anotadas y siete carreras impulsadas.

Venezuela (2-0) reanuda su actividad el lunes contra Nicaragua a las 7 p.m., mientras que Israel (0-1) buscará su primera victoria del Clásico de este año el domingo contra Nicaragua a las 7 p.m.

La afición venezolana tuvo mucho que celebrar desde el comienzo, ya que el doblete de Arráez impulsó a Ronald Acuña Jr. para una ventaja de 1-0. Salvador Pérez añadió un sencillo productor para duplicar la ventaja, y luego Eugenio Suárez puso el 4-0 con un imponente jonrón que impactó contra el frente de las gradas del jardín izquierdo, aterrizando en el bullpen venezolano.