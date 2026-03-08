China Taipéi hace historia con una victoria épica sobre Corea del Sur

El taiwanés Stuart Fairchild (centro) celebra tras conectar un jonrón de dos carreras durante el partido del Grupo C del Clásico Mundial de Béisbol (CMB) entre Taiwán y Corea del Sur en el Tokyo Dome, Tokio, el 8 de marzo de 2026. ( YUICHI YAMAZAKI / AFP )

Será recordado como uno de los partidos más memorables del Clásico Mundial de Béisbol en la historia del Tokyo Dome.

China Taipéi, que nunca antes había derrotado a Corea en el torneo, necesitaba una victoria para mantener vivas sus escasas esperanzas de avanzar.

Con un triunfo, Corea se enfrentaría el lunes a Australia si los australianos perdían ante Japón en el partido de cierre.

Más de 40.000 aficionados, en su mayoría taiwaneses, llenaron el Tokyo Dome al mediodía del domingo mientras las animadoras de China Taipéi bailaban en los banquillos y su banda tocaba música a todo volumen y dirigía los cánticos.

Los aficionados disfrutaron de un espectáculo lleno de jonrones, con China Taipéi logrando una increíble victoria por 5-4, y los jugadores abandonaron el campo con lágrimas en los ojos.

"Creo que hoy el Tokyo Dome se convirtió en nuestro estadio", dijo el capitán del equipo, Chieh-Hsien Chen.

Para China Taipéi, que comenzó este torneo con un balance de 0-2, aún existe la posibilidad de avanzar más allá de la fase de grupos por segunda vez en la historia del torneo.

"Comenzaré diciendo que fue uno de los partidos más divertidos que he jugado en mi vida", dijo Stuart Fairchild, cuyo jonrón de dos carreras fue crucial para la victoria.

"Fue un juego de ida y vuelta todo el tiempo, se fueron a entradas extra, y luego remontar al final y ganar por una carrera fue extraordinario".

Desenlace del partido

Después de que los equipos intercambiaran jonrón tras jonrón, fue un toque de sacrificio de apenas dos pies el que decidió el partido.

El toque de Kun-Yu Chiang por la línea de primera base impulsó a Chen desde tercera en la parte alta de la décima.

El MVP del Premier12 2024 —la mayor victoria en la historia de China Taipéi y su primer oro— no había jugado desde que un lanzamiento le dio en la mano en el primer juego del torneo.

"Estoy agradecido con todos mis compañeros, entrenadores y el entrenador principal", dijo Chen. "Desde que me lesioné, perdí la oportunidad de jugar, pero desde el fondo de mi corazón, deseaba que ganáramos y esperaba que todos mis compañeros dieran lo mejor de sí.

Nuestra afición nos apoyó profundamente. Después de la victoria, se me saltaron las lágrimas. Nunca nos rendimos, ni la afición tampoco".

"Al final del partido, jugamos unidos y finalmente conseguimos la victoria", dijo el entrenador de China Taipéi, Hao-Jiu Tseng.