Juan Soto decide victoria por nocaut 12-1 ante Países Bajos con jonrón de dos carreras

Juan Soto de la República Dominicana reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para cerrar el partido contra el Reino de los Países Bajos en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES / AFP )

Una pequeña banda marchó por la explanada del parque LoanDepot poco antes del partido del domingo, animando a los aficionados de República Dominicana incluso antes del primer lanzamiento.

La fiesta no se detuvo por más de dos horas, ya que la alineación dominicana mantuvo a los tambores ocupados toda la tarde, conectando cuatro jonrones en camino a una victoria de 12-1 sobre Países Bajos.

El jonrón de Juan Soto en la séptima entrada resultó ser el ganador, ya que el juego terminó gracias a la regla de carreras del Clásico Mundial de Béisbol, que declara un juego en tiempo reglamentario durante la fase de grupos si un equipo gana por 15 o más carreras después de la quinta entrada o por 10 o más carreras después de la séptima.

El jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en la tercera entrada dio a los dominicanos un respiro temprano, mientras que Junior Caminero y Austin Wells continuaron la fiesta de poder con jonrones en una quinta entrada de seis carreras que abrió el juego.

La República Dominicana Ha conectado siete jonrones en sus primeros dos juegos, uniéndose a Venezuela como los únicos equipos con 2-0 en el Grupo D. La derrota dejó a Holanda con marca de 1-2, dejándola en una posición precaria.

Luis Severino permitió una carrera en cuatro entradas, la única mancha fue un jonrón de Didi Gregorius, su excompañero de los Yankees.

La estrategia de bullpen de Holanda no fue rival para la alineación estelar de los dominicanos, aunque el desfile de relevistas no ayudó, otorgando ocho bases por bolas a los dominicanos.

Guerrero conectó su primer jonrón del Clásico Mundial de Béisbol en la tercera entrada, desatando una escena de celebración entre el home y el dugout dominicano que incluyó múltiples rutinas de apretones de manos y una chaqueta y cadena de jonrones personalizadas.

No se aferraría a la chaqueta y la cadena por mucho tiempo.

El jonrón de Caminero fue su segundo en dos juegos, un turno al bate después de ser golpeado por un lanzamiento. Conectó con Statcast un lanzamiento con cuenta de 3-1 del lanzador derecho Wendell Floranus, proyectado por Statcast, de 424 pies al jardín izquierdo, dándole a los dominicanos una ventaja de 7-1.

El jonrón se disparó a 115.8 mph, el segundo más potente en los últimos dos Clásicos (desde que se comenzó a rastrear el lanzamiento), detrás del jonrón de 116.8 mph de su compañero Oneil Cruz el viernes.

Dos bateadores después, Wells conectó un jonrón de dos carreras que le dio a República Dominicana una ventaja de 9-1, mientras que el elevado de sacrificio de Ketel Marte coronó la racha de seis carreras.

República Dominicana intentará mejorar su marca a 3-0 el lunes por la tarde cuando se enfrente a Israel (12 p.m. ET), mientras que Países Bajos jugará su próximo partido el martes por la noche, también contra Israel (7 p.m.), buscando terminar la fase de grupos con un récord de 2-2.