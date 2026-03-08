República Dominicana noqueó a Países Bajos con fiesta de cuatro jonrones; Soto pegó el decisivo

Vladimir Guerrero Jr. reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras durante la tercera entrada contra el Reino de los Países Bajos en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES / AFP )

La República Dominicana se apoyó en una ofensiva de poder con cuatro jonrones, el último conectado por Juan Soto para vencer así por nocaut 12 carreras por una a Países Bajos y colocar a la tricolor al filo de los cuartos de final en el Clásico Mundial de Béisbol.

Las reglas del Clásico implican que un equipo gana si tiene ventaja de 10 o más al llegar al finalizar el séptimo.

Un gran pitcheo de Luis Severino mantuvo a raya a Países Bajos al que Dominicana le gana por segunda ocasión en cuatro encuentros. Severino toleró una carrera, un jonrón de Didi Gregorius en el segundo capítulo.

República Dominicana enfrenta este lunes a Israel también al mediodía.

Albert Abreu y Abner Uribe completaron la labor de Severino con un relevo en blanco.

Vladimir Guerrero disparó un cuadrangular de dos carreras en el tercero, Junior Caminero y Austin Wells continuaron con uno de tres y otro de dos en el quinto en un inning de seis carreras, antes de que Soto decidiera con el suyo en el séptimo frente a Juan Carlos Sulbaran.

Ofensiva y pitcheo se han combinado de manera efectiva para los de Quisqueya, luego del permitir solo tres vueltas a Nicaragua en el juego de apertura el pasado viernes seis.

Severino