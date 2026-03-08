Cuadrangular descomunal de Kyle Schwarber lidera victoria de Estados Unidos sobre Gran Bretaña

Kyle Schwarber, número 12 del equipo de Estados Unidos, saluda al dugout tras un jonrón de dos carreras en la quinta entrada contra Gran Bretaña durante un partido del Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Parque Daikin el 7 de marzo de 2026 en Houston, Texas. ( ALEX SLITZ/GETTY IMAGES/AFP )

Kyle Schwarber conectó un majestuoso jonrón de desempate contra Gran Bretaña el sábado, en el segundo piso del jardín derecho del Daikin Park, el mayor swing del Clásico Mundial de Béisbol hasta la fecha para Estados Unidos.

El jonrón de Schwarber le dio a Estados Unidos una victoria sobre Gran Bretaña por 9-1. El equipo estadounidense ha ganado sus dos primeros partidos del torneo antes de un choque de peso pesado contra México el lunes, el encuentro más esperado del Grupo B.

La potente ofensiva estadounidense se vio frustrada durante todo el partido cuando Schwarber apareció en el plato en la quinta entrada. Y el toletero estrella de los Phillies volvió a brillar en el escenario internacional.

Schwarber animó a los 34,368 espectadores de Houston al enviar un cutter de Andre Scrubb a 427 pies de distancia. Su batazo desencadenó una enorme entrada de cinco carreras para el equipo estadounidense, que también consiguió un doblete decisivo de dos carreras con dos outs de Gunnar Henderson.

Schwarber fue ascendido a primer bate para el partido contra los británicos, donde tanto daño ha causado a los Phillies, mientras el mánager Mark DeRosa hacía malabarismos con la alineación estadounidense tras el primer partido del equipo en el Clásico Mundial de Béisbol contra Brasil, cuando Schwarber fue cuarto bate. El movimiento lo colocó en el momento perfecto.

"Hablé varias veces con Schwarber durante la temporada sobre dónde quería batear en esta alineación", dijo DeRosa antes del partido. "Me dijo: 'No voy a cambiar mi enfoque, ya sea que me abras o me des el cuarto¨.

Ese enfoque: batear a diestro y siniestro. Debió sentirse como un déjà vu para Gran Bretaña, que también vio a Schwarber conectar un jonrón decisivo contra ellos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.