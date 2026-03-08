Cuba elimina a Colombia e Israel despacha a Nicaragua

Yiddi Cappe del equipo cubano se desliza sin problemas a tercera base tras conectar un triple de dos carreras contra Colombia en la sexta entrada durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el Estadio Hiram Bithorn el 8 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Un primer inning de cuatro carreras y un sexto de tres sentenciaron la victoria 7x4 de Cuba sobre Colombia en partido correspondiente al Grupo A.

Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena aportaron la cuota de poder con un cuadrangular cada uno.

"Estamos en condiciones de seguir trabajando", afirmó el manager Germán Meza. "Tenemos una ventaja de 2-0, sin confiarse, lo que hay que hacer es seguir trabajando".

La tercera derrota deja a Colombia sin posibilidades de avanzar a la ronda de eliminación directa.

El equipo dirigido por José Mosquera se mostró sin poder en el bate y con serios errores conceptuales que no le permitieron cumplir con las expectativas.

Cuatro carreras en la primera entrada marcaron el camino en la victoria 7x4 de Cuba sobre Colombia en partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol en San Juan, Puerto Rico.

Un out de sacrificio de Jordan Díaz que llevó al plato a Michael Arroyo, alimentó las esperanzas del cuadro cafetero en la primera entrada, fue una de pocas alegrías para el equipo de José Mosquera.

Jonrones de Ariel Martínez y Erisbel Arruebarrena le dieron vuelta al partido en un abrir y cerrar de ojos, al final del primer capítulo los caribeños ya gozaban de una ventaja de tres carreras.

Otro out de sacrificio, esta vez de Tito Polo, le permitió a Colombia acortar distancias, sin embargo se repitió la historia y Cuba respondió con contundencia.

Un error de Leonel Moas Jr. y un triple de Yiddi Cappe en la sexta entrada, casi que pusieron el partido fuera del alcance para los sudamericanos que nunca lograron encontrar el hit oportuno.

En un último llamado, Colombia logró llenar las bases en el séptimo inning pero apenas pudo sumar dos rayitas gracias a un sencillo de Gio Urshela y un golpe a Tito Polo.

Cuba (2-0) comparte el liderato del grupo con Puerto Rico (2-0) mientras que Colombia (0-3) queda eliminado con tres derrotas, sin victorias, a falta de un partido en la fase de grupos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/09/afp202603092265506303v1highres2026worldbaseballclassicpooldnicaraguavisrae-7aae011b.jpg Dean Kremerde Israel lanza durante la primera entrada contra Nicaragua en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. (CARMEN MANDATO/GETTY IMAGES/AFP)

Israel dominante

A diferencia del sábado, cuando el equipo de Israel miró al otro lado del campo hacia Venezuela y vio caras conocidas como Ronald Acuña Jr., Luis Arraez y Eugenio Suárez, su oponente el domingo por la noche presentó un tipo diferente de desafío.

"Es un béisbol un poco más tradicional cuando no tienes tanta información", dijo el mánager Brad Ausmus sobre la plantilla de Nicaragua, que carece del talento estelar del primer rival de Israel."Tenemos algo de información, pero ciertamente no es como una plantilla de Grandes Ligas, donde hay muchísimos datos que analizar. Es como el béisbol de preparatoria en cuanto a preparación".

Independientemente de los informes de exploración que Israel tuviera, parecían ser efectivos. El equipo de Ausmus se recuperó de su derrota inaugural en el Clásico Mundial de Béisbol, permitiendo solo dos sencillos y dos bases por bolas, con un bateo oportuno, para derrotar a Nicaragua por 5-0 en el LoanDepot Park.

Israel mejoró su marca a 1-1 en el Grupo D, lo que le da la oportunidad de avanzar a los cuartos de final con partidos restantes contra República Dominicana (lunes, mediodía) y Países Bajos (martes, 7 p.m).

La derrota eliminó oficialmente al equipo nicaragüense de Dusty Baker, aunque jugarán su último partido el lunes por la noche contra Venezuela mientras buscan su primera victoria en la historia del Clásico Mundial de Béisbol.

El abridor nicaragüense Carlos Rodríguez, lanzador derecho de los Cerveceros y ex prospecto Top 30 de Milwaukee, limitó a Israel a una carrera en cuatro entradas, dándole a Nicaragua todo lo que podía pedir.

Dean Kremer, quien participaba en su tercer Clásico Mundial de Béisbol con Israel, estuvo ligeramente mejor durante las primeras cuatro entradas, manteniendo a Nicaragua sin carreras y retirando a 12 de sus primeros 13 bateadores al inicio del juego.

Con Israel aferrado a una ventaja de 1-0 en la quinta, el lanzador derecho de los Orioles permitió que los dos primeros bateadores se embasaran, activando el bullpen.

Kremer ponchó a Juan Montes para el primer out, pero con la cuenta de lanzamientos de su abridor en 63, Ausmus trajo a Josh Mallitz, un diestro de 24 años en el sistema de los Padres que no ha lanzado por encima de Doble-A.