Puerto Rico completa espectacular regreso ante Panamá para su segundo triunfo del Clásico

Darell Hernaiz del equipo puertorriqueño celebra tras conectar un jonrón solitario para dejar en el terreno a Panamá durante la décima entrada en el Estadio Hiram Bithorn el 7 de marzo de 2026 en San Juan, Puerto Rico. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Los aficionados puertorriqueños se balancearon y cantaron "Preciosa" de Marc Anthony en las gradas del Estadio Hiram Bithorn: una hermosa interpretación de una canción que expresa el amor eterno de una persona por la isla. Una especie de segundo himno nacional, como muchos puertorriqueños te dirán.

Y puede que no haya muchas otras ocasiones en la historia del deporte en las que los puertorriqueños hayan amado tanto a su isla como después de su emocionante victoria por 4-3 en 10 entradas sobre Panamá el sábado por la noche. El resultado fue el segundo jonrón de oro en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, y el segundo del día.

Horas antes, Ozzie Albies aseguró la victoria de Holanda sobre Nicaragua con un jonrón de tres carreras en la novena entrada en el Loan Depot Park de Miami.

El tablazo de la victoria de Puerto Rico salió de un bate de un hombre que dijo después del juego: "No soy un tipo que se saca la bola del parque".

"Es algo realmente inolvidable", dijo Darell Hernaiz. "Me desmayé, no recuerdo nada. Solo recuerdo que mandé la pelota al campo". Con la victoria, Puerto Rico mejoró su marca a 2-0 en el torneo, mientras que Panamá cayó a 0-2.

Partido complicado

Durante gran parte del partido, parecía que el equipo puertorriqueño de Yadier Molina no conseguiría suficientes carreras para ganar. Panamá se adelantó 2-0 en la quinta entrada con dobletes productores de Christian Bethancourt y Luis Castillo.

Ariel Jurado dominó a Puerto Rico durante cinco entradas, superando a Eduardo Rivera, quien también estuvo excelente, permitiendo solo una carrera con un hit en 4.1 entradas.

El equipo Rubio tuvo entonces un par de oportunidades: una fue cuando llenó las bases sin outs en la sexta. Nolan Arenado conectó un elevado de sacrificio al jardín central para una carrera, pero Puerto Rico no pudo anotar más. Amenazaron de igual manera en la séptima con corredores en las esquinas y dos outs, pero Matthew Lugo se ponchó tirándole a Kenny Hernández.

Pero entonces llegó la novena entrada. Y los 18,925 aficionados del Hiram Bithorn parecían levantarse y retorcerse, sabiendo que era el momento oportuno. Tenía que ser dramático.

Perdiendo 2-1 al entrar en la parte baja de la novena, Puerto Rico recibió una base por bolas con un out de Eddie Rosario antes de que Martín Maldonado conectara un sencillo al jardín derecho. Un out después, Lugo recibió base por bolas para llenar las bases de Willi Castro, quien recibió otra base por bolas para forzar la carrera del empate. La cerveza inundó las gradas, y el equipo local volvió a la carga.

Luego, Panamá volvió a tomar la delantera con un sencillo productor de José Caballero en la alta de la décima. ¿Por qué esperar hasta la novena para ganar cuando se puede esperar hasta la décima? Puerto Rico respondió de nuevo con un out forzado que empató el juego después de que Carlos Cortés conectara un roletazo para doble play.

Y entonces Hernaiz, el campocorto de 24 años de los Atléticos que tuvo la difícil tarea de reemplazar al héroe isleño Francisco Lindor en el equipo, dio el salto. Y, bueno, ahora él mismo es un héroe.

Hernaiz coronó la victoria con un jonrón indiscutible al jardín izquierdo Severino González.