Brasil y Lucas Ramírez, el hijo de Manny, se despiden del Clásico; Corea del Sur pasa como segundo

Lucas Ramírez de Brasil, completa el swing del primero de sus dos jonrones contra Estados Unidos. ( ARCHIVO/ AFP )

Brasil (0-4) sucumbió ante Gran Bretaña (1-3) por 8-1, y ese resultado fue la despedida de un hijo de Manny Ramírez que muchos ya empezaron a seguir de cerca.

Se trata de Lucas Ramírez, el prospecto de los Dodgers que sorprendió al mundo del béisbol al conectar dos jonrones ante Estados Unidos el pasado viernes.

El jardinero de 20 años le conectó el primero de sus cuadrangulares a Logan Webb y ayer antes de despedirse, reveló una de las claves de su avance en su carrera. "Mi papá es mi coach de bateo.

Ambos nos sentimos contentos de ver cómo nuestro trabajo en la temporada muerta ha dado resultado" dijo Ramírez a la transmisión del partido antes del encuentro. Ramírez vive con sus padres en Miami, fue seleccionado en la ronda número 17 del draft de MLB en 2024, y decidió jugar por el país natal de su madre, Juliana Monerio.

Jazz Chisholm Jr., Ian Lewis Jr., Matt Koperniak y Harry Ford conectaron los batazos principales de una victoria que garantizó la presencia británica en la siguiente edición del Clásico.

Corea pasa como segundo

Mientras que en el Grupo C, desde donde saldrá el rival de Dominicana en cuartos de final, Corea del Sur venció 7-2 a Australia con lo que se aseguró el segundo lugar. Bo Gyeong Moon le dio la ventaja a los coreanos con un jonrón de dos carreras en la segunda entrada contra el abridor australiano Lachlan Wells, quien se enfrentaba a Ju Young Son, su compañero de los LG Twins.

Corea añadió dos carreras más en la tercera, cuando Jahmai Jones y el capitán de Corea, Jung Hoo Lee, abrieron la entrada con dobles consecutivos, seguidos por Moon con un doblete para impulsar a Lee.

Moon no terminó ahí, ya que impulsó la quinta carrera para Corea con un sencillo productor, su undécima carrera remolcada, líder del Clásico.

Colombia gana y se va

Un día después de quedar matemáticamente eliminada, Colombia (1-3) salvó el honor despidiéndose del Clásico con un triunfo 4-3 frente a Panamá (1-3).

Los colombianos dejaron finalmente su huella en el torneo en un juego que llegó sin carreras a la sexta entrada, en una nublada pero calurosa tarde en San Juan, Puerto Rico.