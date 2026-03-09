Albert Pujols no se distrae, Jones expresa impotencia ante los bates de RD

Austin Wells de la República Dominicana, tercero desde la izquierda, celebra después de conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada contra el Reino de los Países Bajos en el loanDepot park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP / CARMEN MANDATO )

El dirigente dominicano, Albert Pujols, destacó la mentalidad del equipo tras el triunfo y restó importancia a la forma en que llegó la victoria. Tal como hacía mientras construía una carrera de inmortal como jugador, el estratega evita el triunfalismo y mira más adelante

Andruw Jones, recién electo a la inmortalidad y capataz de Países Bajos, se rindió, impotente ante una alineación que a mitad del partido ya lo había liquidado.

"No importa si ganas por una carrera o por nocaut; lo más importante es ganar el juego", expresó Pujols después del encuentro. "Tenemos un muy buen equipo con una gran ofensiva, un excelente bullpen y buenos abridores. El crédito es todo para los muchachos; están extremadamente motivados".

El "aguatero"

Pujols está notablemente satisfecho con lo que le ha rendido Junior Caminero a quien ve como un hermano pequeño.

El antesalista le dio el título en la liga dominicana con los Leones del Escogido. Y desde los juegos de fogueo tiene a todos frotándose las manos, claro, a los rivales preocupados.

"Estoy súper contento de tener el "water boy" (aguatero) en el equipo", dijo Pujols en la rueda de prensa. Caminero había dicho que quería estar en el equipo aunque sea como aguatero. "Me siento contento de él estar aquí haciendo su trabajo", dijo.

Andruw Jones

Desde el dugout contrario, Jones reconoció la magnitud del reto que representó la alineación dominicana.

"He visto muchas alineaciones buenas, pero este tipo de alineación en un Clásico... wow, eso es demasiado", comentó Jones. "Son muy poderosos".

El partido parecía definido con amplia ventaja dominicana, pero aún faltaba el batazo que activaría la regla del nocaut. Ese momento llegó en la séptima entrada con un cuadrangular de Juan Soto hacia el jardín derecho-central.

Soto reveló después que insistió en permanecer en el juego cuando el dirigente planeaba sustituirlo.

"Sabía que iba a batear en la próxima entrada", explicó Soto. "Quería ayudar a los muchachos del bullpen. Él quería sacarme y le dije: ´No, vamos a seguir, déjame batear´".

El jardinero dominicano respondió de inmediato al enviar el primer lanzamiento que vio a las gradas, sellando así la victoria por la regla del torneo.

"Es una experiencia hermosa", añadió Soto. "El jonrón selló el juego hoy, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer".