"Déjame batear", la respuesta de Soto a Pujols cuando quiso sacarlo del partido ante Países Bajos

Juan Soto, de la República Dominicana, reacciona tras conectar un jonrón de dos carreras para cerrar el partido contra el Reino de los Países Bajos en el Loan Depot Park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP / CARMEN MANDATO /GETTY IMAGES )

Una pequeña banda marchó por la explanada del parque IoanDepot poco antes del partido del domingo, animando a los aficionados dominicanos incluso antes del primer lanzamiento.

La fiesta no se detuvo por más de dos horas, ya que la alineación dominicana mantuvo a los tambores ocupados toda la tarde, conectando cuatro jonrones camino a una victoria de 12-1 sobre Países Bajos.

El jonrón de Juan Soto en la séptima entrada resultó ser el ganador, ya que el partido terminó gracias a la regla del Clásico Mundial de Béisbol que declara un juego en tiempo reglamentario durante la fase de grupos si un equipo gana por 15 o más carreras después de la quinta entrada o por 10 o más carreras después de la séptima.

"No importa si ganas por una carrera o por nocaut, lo más importante es ganar el partido", dijo el mánager dominicano Albert Pujols. "Tenemos un muy buen equipo con una gran ofensiva, un excelente bullpen, abridores, de todo. El mérito es de los chicos; están extremadamente motivados".

República Dominicana intentará mejorar su marca a 3-0 el lunes por la tarde cuando se enfrente a Israel (12 p.m. ET por FS1), mientras que Países Bajos jugará su próximo partido el martes por la noche, también contra Israel (7 p.m. ET por FOX Sports App), buscando terminar la fase de grupos con un récord de 2-2.

El jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero Jr. en la tercera entrada dio a los dominicanos un respiro temprano, mientras que Junior Caminero y Austin Wells continuaron la ofensiva con jonrones en una quinta entrada de seis carreras que abrió el juego.

República Dominicana irrumpió con seis carreras en la quinta

RD ha conectado siete jonrones en sus primeros dos juegos, uniéndose a Venezuela como los únicos equipos con 2-0 en el Grupo D. La derrota dejó a Países Bajos con un récord de 1-2, dejándolos en una posición precaria para avanzar a la siguiente ronda.

"He visto tantas buenas alineaciones, pero ¿este tipo de alineación en un Clásico? ¡Guau, eso es demasiado!", dijo el mánager de Holanda, Andruw Jones. "Son muy poderosos".

Luis Severino permitió una carrera en cuatro entradas, la única mancha fue un jonrón de Didi Gregorius, su excompañero de los Yankees.

Andruw Jones sobre los desafíos que enfrenta la alineación de República Dominicana en la derrota

La estrategia del bullpen de Holanda no fue rival para la alineación estelar de República Dominicana, ya que el abridor Arij Fransen y un desfile de seis relevistas no se ayudaron entre sí, otorgando 11 bases por bolas a República Dominicana en total.

Guerrero conectó su primer jonrón del Clásico Mundial de Béisbol en la tercera entrada, desatando una escena de celebración entre el home y el dugout dominicano, que incluyó múltiples apretones de manos y una chaqueta personalizada de jonrones con los nombres de todo el equipo.

"Estamos buscando algo para celebrar con un jonrón", dijo Guerrero. "Creo que la chaqueta es única para nosotros".

El jonrón de Caminero fue su segundo en dos juegos, y llegó un turno al bate después de ser golpeado por un lanzamiento. Conectó un lanzamiento con cuenta de 3-1 del lanzador derecho Wendell Floranus, proyectado por Statcast, de 424 pies al jardín izquierdo, lo que le dio a los dominicanos una ventaja de 7-1.

El jonrón llegó a 115.8 mph, el segundo jonrón más fuerte en los últimos dos Clásicos (desde que se comenzó a registrar el lanzamiento), detrás del jonrón de 116.8 mph que conectó su compañero Oneil Cruz el viernes.

"Dije que vendría aquí como aguador si me necesitaban; este es un equipo lleno de estrellas", dijo Caminero. "Tengo confianza. He logrado buenos resultados y esperamos seguir así".

Dos bateadores después, el jonrón de dos carreras de Wells le dio a República Dominicana una ventaja de 9-1, mientras que el elevado de sacrificio de Ketel Marte coronó la racha de seis carreras.

"Tienen una alineación muy potente", dijo Jones. "Desde la primera hasta la novena, pueden conectar un jonrón".

Con una ventaja de nueve carreras y el juego aparentemente bajo control, Pujols planeó sacar a algunos de sus abridores, dándoles a sus suplentes la oportunidad de ver acción. Consciente de que una carrera más acabaría el juego antes de tiempo, Soto no estaba de acuerdo con ese plan.

"Sabía que batearía en la siguiente entrada", dijo Soto. "Quería ayudar a los del bullpen. Él quería sacarme, y le dije: ´No, sigamos, déjame batear´".

Con dos outs y un corredor en primera base, Soto cumplió su palabra, lanzando el primer lanzamiento que vio hacia las gradas del jardín derecho-central. Soto se giró hacia su dugout y señaló a su mánager como diciendo: "Te lo dije".

"Es una experiencia hermosa", dijo Soto. "El jonrón sentenció el partido de hoy, pero aún nos queda mucho camino por recorrer".