Nocaut a Países Bajos es el segundo que logra RD en la historia del Clásico Mundial de Béisbol

Juan Soto de la República Dominicana reacciona después de conectar un jonrón de dos carreras para finalizar el juego contra el Reino de los Países Bajos en el loanDepot park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

Desde el nacimiento del Clásico Mundial de Béisbol en 2006 hasta marzo de 2026, la selección de la República Dominicana ha logrado un total de dos victorias por la vía del "nocaut", también conocida como regla de misericordia. Aunque el conjunto dominicano ha sido una de las potencias del torneo, estas victorias aplastantes se han registrado únicamente en las ediciones de 2023 y 2026.

La regla del nocaut: ¿cómo funciona?

En el contexto del Clásico Mundial de Béisbol, el "nocaut" se refiere a la finalización anticipada de un partido debido a una amplia diferencia de carreras.

Según el reglamento oficial del torneo, un juego concluye si, al completarse la quinta entrada, un equipo lidera por 15 o más carreras, o si, al finalizar la séptima entrada, la ventaja es de 10 o más anotaciones.

Esta normativa se aplica únicamente durante la fase de grupos y en los cuartos de final del torneo.

Los dos hitos históricos de la escuadra quisqueyana

El primer nocaut propinado por la selección dominicana en la historia del Clásico Mundial ocurrió el 14 de marzo de 2023. En ese encuentro, correspondiente a la primera ronda, República Dominicana derrotó 10-0 a Israel. El partido terminó en la séptima entrada, una vez alcanzada la diferencia requerida por la regla de misericordia.

El segundo y más reciente episodio se produjo el 8 de marzo de 2026. En un despliegue de poder ofensivo, Dominicana venció 12-1 a los Países Bajos, también en la séptima entrada. En ese encuentro destacó la actuación de Juan Soto, quien contribuyó de manera determinante para sellar la victoria anticipada.

Evolución histórica y dominio

Resulta llamativo que, pese a su trayectoria competitiva en el torneo, la selección dominicana no registrara triunfos por nocaut en las ediciones de 2006, 2009, 2013 ni 2017.

Incluso en 2009, cuando República Dominicana derrotó 9-0 a Panamá, el resultado no calificó como nocaut. Aunque fue una victoria contundente, el marcador quedó a una carrera de la diferencia mínima requerida para aplicar la regla de misericordia al finalizar la séptima entrada.

Al cierre de este reporte, la República Dominicana continúa su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y tiene pendiente un enfrentamiento ante Israel programado para el 9 de marzo. El desempeño en ese compromiso podría ampliar o mantener la estadística histórica de nocauts del conjunto quisqueyano.