Dominicana clasifica y llegará invicto al duelo contra Venezuela en el Clásico Mundial

Fernando Tatis Jr. disparó jonrón con las bases llenas en un quinto inning de cinco carreras

    Fernando Tatis Jr. disparó un jonrón con las bases llenas en el segundo episodio, en un inning de cinco carreras y el pitcheo nueva vez ejecutó con efectividad para darle a la República Dominicana su tercer triunfo corrido de este Clásico Mundial de Béisbol al vencer 10-1 a Israel.

    La victoria mantiene el invicto dominicano y también le permite llegar con esa condición ante Venezuela, el gran rival regional.

    Bryan Bello navegó durante cinco entradas completas sin dificultades ante un inofensivo Israel.

    Fue el primer jonrón de Tatis y Oneal Cruz disparó otro bambinazo solitario en el cuarto  para una ventaja seis por cero, que marcó en el cierre del capítulo con un jonrón de Spencer Horwitz (Piratas de Pittsburgh) frente a Bello. Fue uno de dos hits conectados por los israelitas.

