Tatis Jr. remolca a Dominicana a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol

Fernando Tatis Jr. reacciona tras conectar un grand slam en la segunda entrada contra Israel en el Loan Depot Park el 9 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES / AFP )

Primer objetivo logrado, victoria conseguida igual con marcador amplio aunque esta vez no fue necesario apabullar a un rival sin alcurnia, aunque ganas no faltaron. Nueve años después, la República Dominicana certificó el lunes su avance a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol al imponerse 10-1 a Israel, en el partido que abrió la jornada del grupo en el loneDepot Park.

Con 3-0, el conjunto duartiano completará su calendario de primera fase este miércoles (8:00 pm) cuando se mida a Venezuela, un choque que puede definir el liderato de la llave. Tras ese partido sabrá si su contrincante será Corea del Sur el viernes o Japón el sábado.

Fernando Tatis Jr. se "se cogió la ofensiva para él" y Oneil Cruz no desaprovechó la titularidad para encabezar el ataque. Desde el montículo, Brayan Bello dibujó y el relevo se mantuvo como ese escudo impenetrable.

Tatis Jr., disparó jonrón con bases llenas y luego despachó sencillo productor de dos vueltas.

Nueva vez, el pitcheo respondió, al igual que una artillería ofensiva caliente desde los partidos en el Quisqueya, si bien Albert Pujols tuvo la flexibilidad de descansar a hombres como Julio Rodríguez, Vladimir Guerrero Jr. y Austin Wells.

En lugar de ellos, hicieron la titularidad Agustín Montero en la receptaría, Carlos Santana en la y Cruz en el jardín central. Geraldo Perdomo regresó a la alineación tras mejorar de los síntomas del virus gripal que lo sacó ante Países Bajos, el domingo.

Bello estuvo tan dominante como para que con 54 lanzamientos trabajar cinco entradas (el primer abridor que van tan lejos) de un hit, una carrera y siete ponches. Luego subieron Gregory Soto, Carlos Estévez, Wandy Peralta y Seranthony Domínguez.

Las carreras

La tropa caribeña comenzó a manufacturar carreras tan pronto como en la segunda entrada. El abridor del equipo hebreo, Ryan Pager, transfirió a Manny Machado, luego Junior Caminero falló con elevado al campo corto, llegaron boletos para Carlos Santana y Oneil Cruz que congestionaron las bases y Agustín Ramírez se ponchó para el segundo out.

Geraldo Perdomo también negoció boleto y entró la primera vuelta. Quedó el escenario montado y Fernando Tatis Jr. despachara su grand slam por el jardín izquierdo, lo que dio una ventaja 5-0 y comenzó la fiesta.

En el cuarto capítulo, Cruz encontró un lanzamiento en la zona de Zack Weiss y envió la pelota sobre la pared del prado derecho para el 6-0. Los israelíes descontaron al cierre de la entrada con vuelacercas solitario de Spencer Horwitz.

En el séptimo dominicano, ante Tanner Jacobson, Cruz pegó doblete y Perdomo recibió base por bolas y luego fueron remolcados con sencillo de Tatis Jr.

En el octavo, Caminero fue transferido, entró a correr Erik González, que se movió a segunda con boleto a Cruz y anotó con rodado de Ramírez.

En el noveno, Machado fue golpeado y anotó con triple de González para poner el choque 10-1.