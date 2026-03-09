República Dominicana busca su boleto a cuartos ante Israel tras contundente victoria por nocaut

Juan Soto #22 de la República Dominicana reacciona después de conectar un jonrón de dos carreras para finalizar el juego contra el Reino de los Países Bajos en el loanDepot park el 8 de marzo de 2026 en Miami, Florida. ( AFP )

Este lunes 9 de marzo, la selección de la República Dominicana se enfrentará a su similar de Israel a las 12:00 p. m. (hora del Este) en el LoanDepot Park de Miami, Florida.

Tras un inicio arrollador en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el conjunto quisqueyano llega con la oportunidad de asegurar su pase directo a los cuartos de final con una victoria.

Dominicana: una ofensiva de poder imparable

El equipo dominicano, dirigido por Albert Pujols, llega con un impulso inmejorable tras vencer por nocaut 12-1 a los Países Bajos el pasado domingo. En ese encuentro, la artillería tricolor despachó cuatro cuadrangulares, incluidos estacazos de Vladimir Guerrero Jr., Junior Caminero, Austin Wells y Juan Soto, quien sentenció el partido en el séptimo episodio.

La gran figura del torneo hasta ahora para los dominicanos ha sido el joven Junior Caminero. El antesalista de los Rays de Tampa Bay batea para un impresionante .571, suma cinco remolcadas y ostenta un OPS de 2.054, el segundo más alto de toda la competición. Dominicana mantiene un récord de 2-0 en el Grupo D, habiendo permitido solo cuatro carreras en sus primeros dos compromisos.

Israel: al acecho de la clasificación

Por su parte, el equipo de Israel, comandado por Brad Ausmus, logró nivelar su marca a 1-1 tras blanquear 5-0 a Nicaragua el domingo por la noche. El conjunto israelí se apoyó en una sólida apertura de Dean Kremer, quien retiró a 12 de sus primeros 13 bateadores, y en un relevo efectivo encabezado por el joven Josh Mallitz.

Para Israel, este partido es crucial para mantenerse en la pelea por los cuartos de final antes de cerrar su fase de grupos contra los Países Bajos. El jardinero Harrison Bader, de los Filis de Filadelfia, encabeza una plantilla que, aunque carece de la profundidad de estrellas de su rival, ha demostrado ser competitiva bajo presión.

Duelo de pitcheo y expectativas

Aunque el cuerpo técnico dominicano no ha confirmado oficialmente al abridor, la rotación cuenta con brazos de la talla de Brayan Bello, quien fue activado para este torneo tras una sólida temporada con los Medias Rojas de Boston, junto a lanzadores como Cristopher Sánchez y Sandy Alcántara.

Dominicana llega con un pitcheo que ha sido efectivo, destacando la labor previa de Luis Severino, quien mantuvo a raya a los bates holandeses.

De conseguir el triunfo, la República Dominicana no solo sellaría su clasificación, sino que llegaría invicta al esperado duelo contra Venezuela el próximo 11 de marzo.

